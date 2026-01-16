SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    De acuerdo a Bomberos de Talca, el fuego ha avanzado rápidamente en el sector El Bajo y existe riesgo de propagación al cerro La Virgen.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Incendio forestal en Talca.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta tarde una alerta roja comunal para Talca, en la Región del Maule, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate.

    El siniestro llamado “Hoteleros”, en el sector El Bajo, está siendo enfrentado por los equipos de emergencia, entre ellos Bomberos de Talca, más dos brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), un técnico y dos aeronaves.

    De manera preliminar, el fuego ha destruido una hectárea de pastizales y el riesgo radica en que las llamas se encuentran cerca de un sector poblado.

    El comandante de Bomberos, Francisco Iturra, señaló que “se acaba de declarar la segunda alarma de incendio forestal, estamos trabajando un gran pastizal, con diferente riesgo de domicilios tanto en este sector, como en el sector de la casa de acogida y de la Alameda. También están cayendo una gran cantidad de pavesas en el sector del Río Claro, San Sebastián”, recoge radio La Paloma.

    En el lugar hay seis compañías del Cuerpo de Bomberos de Talca trabajando y se extendió el llamado de alarma para sumar más voluntarios.

    Asimismo, se señaló que existe riesgo de propagación hacia el cerro La Virgen. “El fuego ha avanzado de forma muy rápida”, agregó Iturra.

    La alerta roja se mantiene desde hoy y hasta que la situación lo amerita, para movilizar los recursos necesarios en la contención de la emergencia.

