Tres incendios forestales se combaten a nivel nacional: uno mantiene alerta amarilla

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó este domingo un balance actualizado sobre la situación de los incendios forestales a nivel nacional, informando que hasta las 13.00 horas se mantienen tres siniestros en combate, uno de los cuales continúa bajo alerta amarilla comunal.

De acuerdo con el reporte del organismo, el incendio que concentra mayor atención corresponde al denominado “Larmahue”, que afecta a la comuna de Pichidegua, en la Región de O’Higgins. El fuego registra una superficie preliminar de 265 hectáreas afectadas.

En el lugar se mantienen desplegados cuatro brigadas, tres técnicos, tres helicópteros y personal de Bomberos, con el objetivo de controlar el avance del incendio y evitar su propagación hacia sectores cercanos.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) precisaron que el siniestro presenta actividad en un sector específico, aunque actualmente no existe peligro de propagación, situación que igualmente mantiene vigente la alerta amarilla comunal, como medida preventiva.

Cabe señalar que, durante esta jornada se declaró Alerta Roja por calor extremo para la Región Metropolitana, producto de una alerta de altas temperaturas que se extenderá entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante ese período se esperan temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 34 y 36 grados en sectores del valle y la precordillera de la RM, mientras que en la cordillera de la costa los termómetros oscilarían entre 31 y 35 grados, dependiendo de la jornada.

Boric pone énfasis en la prevención

En esta línea, el Presidente Gabriel Boric realizó un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención. “No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, señaló a través de la red social X, enfatizando la importancia de evitar conductas de riesgo durante los días de calor extremo.

El Mandatario pidió expresamente no encender fuego ni realizar fogatas, evitar lanzar colillas de cigarro en parques o áreas verdes, no efectuar quemas de basura ni utilizar herramientas que generen chispas. Asimismo, recordó que ante la presencia de humo o eventuales intentos de provocar incendios se debe denunciar a los números de emergencia de Conaf (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o la PDI (134).

Cabe recordar, que durante este sábado, al menos cuatro focos activos afectaron a regiones como Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtieron que las condiciones meteorológicas previstas para la zona central son especialmente adversas, lo que podría favorecer la rápida propagación de incendios forestales.