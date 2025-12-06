VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Senda RM entregó balance sobre Plan de Acción de Estrategia Nacional de Drogas: 6 mil adultos han recibido tratamiento

    Además más de 2 mil estudiantes de más de 400 colegios han participado en programas grupales o individuales de prevención sobre consumo problemático de alcohol y otras sustancias.

    Antonella Cicarelli
    Senda presenta el balance de la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030

    El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, (Senda) junto al seremi de Justicia Jaime Fuentes y el delegado presidencial Gonzalo Durán se reunieron en la Plaza Centenario en una instancia que llamaron “Alianza por el bienestar” donde se llevaron a cabo diversas actividades, que culminaron con el balance de resultados del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Drogas y una feria de servicios.

    La directora nacional de Senda, Natalia Riffo explicó que esta iniciativa tuvo el objetivo de unir a diversas organizaciones como ministerios, municipalidades y otros servicios para abordar las problemáticas y consecuencias sociales y sanitarias del consumo problemático de alcohol u otras sustancias.

    Como explicó el director regional metropolitano de Senda, Eduardo Barros, en la Región Metropolitana han podido llegar a más de 2 mil estudiantes tanto con programas grupales como individuales por medio del Continuo Preventivo, estrategia de prevención universal que actualmente funciona en 443 colegios.

    Desde Senda además mencionaron que en materia de tratamiento tienen oferta disponible y hoy atienden a más de 6 mil adultos en los distintos centros. El 65,1% corresponden a hombres y el 34,9% a mujeres.

    Sobre la oferta en distintas modalidades para adolescentes con infracción de ley, se ha atendido a 1.923 personas. Así también, cuentan con viviendas de apoyo a la integración social que “refuerzan y complementan toda nuestra red de tratamiento y hacen que la recuperación sea posible”, señaló Barros.

    Senda presenta balance Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030

    Como detallaron, durante 2025 un total de 38 hombres, 22 mujeres, 7 niños y 6 niñas han participado en las Viviendas de Apoyo a la Integración Social, distribuidos en las 5 viviendas existentes en la Región Metropolitana.

    Desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes dice que han coordinado estrategias con Senda junto con Gendarmería y Corporación de Asistencia Judicial y señaló que “creemos fundamental que la única manera de avanzar en mayor seguridad y en mayor reinserción social es cuando el Estado trabaja de manera unificada y coordinada”.

    Asimismo, el delegado presidencial Gonzálo Durán dijo que “es especialmente importante para nosotros contribuir por la vía de estimular la presencia la participación de los distintos servicios en una estrategia integral que permita abordar la prevención en materia de consumo de alcohol y otras sustancias”.

    Durante la jornada además estuvieron presentes algunos consejeros del Fono Drogas de SENDA, se realizaron activaciones deportivas a cargo del Instituto Nacional del Deporte, actividades lúdicas para fomentar factores protectores y hubo orientación en materia de género, de salud y otros temas.

