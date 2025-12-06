Con más de 200 inspectores municipales, cámaras y drones presentan plan “Navidad Segura” en Las Condes

Durante la mañana de este sábado, la alcaldesa de la comuna de Las Condes, Catalina San Martín, dio a conocer el plan “Navidad Segura” de la comuna, el cual implica una serie de medidas con el fin de reducir los delitos que se cometen en la comuna durante el mes de diciembre,

El paquete involucra siete medias, entre las cuales se encuentran un aumento del 60% del personal de seguridad, con más de 200 inspectores de la Dirección de Seguridad.

Según destacó la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín, “hemos hecho un plan muy fuerte respecto a la seguridad en nuestra comuna, en trabajo conjunto por cierto con Carabineros y con los siete centros comerciales que tenemos en nuestra comuna”.

De acuerdo a lo que agregó, “este plan incluye lo que va a ser por supuesto Navidad, Las Condes está muy muy preocupado la seguridad también, lo que es el verano por cierto y también los entornos seguros en el colegio. Así que este plan no sólo abarca lo que se viene ahora en estas fiestas navideñas, sino todo el verano, incluso el inicio de las clases".

Entre los puntos que abarca el plan también se encuentra la utilización de más de 4 mil cámaras de seguridad para el monitoreo de las calles y avenidas de la comuna, así como un anillo digital con 55 pórticos y 95 cámaras lectoras de patentes para chequear los vehículos que salen y entran a la comuna.

Además, involucra el patrullaje mixto entre personal de Seguridad y Carabineros en zonas de alta afluencia de público, como centros comerciales; patrullaje aéreo a través de drones y fiscalización vial en diferentes calles de la comuna.