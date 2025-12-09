Sentencian a 15 años de cárcel a profesor de taekwondo por violación y abuso sexual reiterados contra alumno en La Unión

Este martes, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó una sentencia de 15 años de presidio efectivo contra un profesor de taekwondo, de 42 años, declarado culpable de violación y abuso sexual reiterados en contra de uno de sus alumnos en la comuna de La Unión.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando la víctima tenía entre 13 y 14 años.

Durante el juicio, la fiscal jefa de La Unión, Leyla Chahin, presentó pruebas que demostraron cómo el acusado se ganó la confianza de la familia del adolescente y aprovechó su situación de vulnerabilidad, especialmente durante la pandemia, para trasladarlo en reiteradas ocasiones a su domicilio.

Según la Fiscalía, el imputado generó una falsa relación afectiva mediante engaños, lo que le permitió cometer los delitos de manera sistemática.

La fiscal Chahin explicó que el profesor se acercó a la familia del menor y, tras ganarse su confianza, comenzó a hostigar al adolescente con amenazas y golpes para mantener el control sobre él.

“Aprovechándose de la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, el acusado se acercó mucho a la familia ganándose la confianza de los cuidadores del niño. Esto provoca que, en definitiva, este joven se vea envuelto en una situación que no alcanzaba a comprender y, es allí en donde el agresor comienza con hostigamientos, amenazas y hasta golpes para continuar perpetrando los delitos en contra del joven”, precisó.

En el mismo sentido, remarcó que “es la gravedad de estos hechos la que hace sentido en el tribunal que, además de la pena corporal, fue condenado a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier tipo de oficio o profesión en la que tenga contacto con menores de edad”.

El condenado cumplirá su pena en el Complejo Penitenciario de Valdivia, y la sentencia incluye la prohibición permanente de ejercer cualquier actividad que implique relación con niños, niñas o adolescentes.

La resolución busca no solo sancionar los delitos cometidos, sino también impedir que el acusado vuelva a ocupar posiciones de confianza en espacios educativos o deportivos.