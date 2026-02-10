SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Esta medida se suma a las alertas sanitarias que fueron activadas durante la temporada 2026, la cual ha experimentado el cierre de al menos diez playas en el país.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial.

    La Seremi de Salud de la región de Valparaíso informó que cuatro playas de la comuna de Santo Domingo se encuentran con prohibición de baño y actividades recreativas en el mar.

    La medida, que se consideró tras la detección de la presencia de fragatas portuguesas en la zona, se aplicará en las playas Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Sur.

    La prohibición comenzó este domingo y finalizará posterior a la evaluación de las autoridades correspondientes.

    Al respecto, el seremi (s) de la quinta región, Mario Méndez, detalló que se trata de una “medida preventiva para resguardar la salud de las personas".

    “Es importante no ingresar al mar ni tocar estos ejemplares”, destacó la autoridad.

    Las otras zonas afectadas

    Esta medida se suma a las alertas sanitarias que fueron activadas durante la temporada 2026, la cual ha experimentado el cierre de al menos 6 playas en la región de Valparaíso, entre ellas El Canelo, Canelillo y Algarrobo Norte.

    Esto mismo se repitió en la región de O’Higgins, específicamente en las playas Las Brisas, La Boca y Matanzas; y en la región de Coquimbo, en la playa Puerto Velero.

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica Tendencias / La Tercera

    ¿Qué hacer ante la presencia de una fragata?

    Si hay fragatas portuguesas en la playa, es importante no bañarse ni tocar la especie, puesto que siguen siendo tóxicas, incluso estando muertas. Se recomienda utilizar sandalias o zapatillas si caminas por la arena en su presencia.

    Según la información entregada por el Ministerio de Salud, en caso de picadura se sentirá un dolor intenso y enrojecimiento. Por ello, deberás lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar sus restos (si estos son visibles).

    No debes aplicar agua dulce, ni frotar o rascar la piel con arena o toallas. Evita utilizar alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón o protector solar, ya que puede aumentar la gravedad de la picadura.

    Si los síntomas persisten luego de aplicar las medidas recomendadas se debe dirigir a una red asistencial y/o llamar a Salud Responde al 600 360 7777.

