Seremi de Salud del Maule asegura que paciente con variante Delta “faltó a la verdad en la investigación epidemiológica” y cursa sumario por infracción

Esta tarde, la seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, indicó que la paciente de 43 años identificada como el primer caso detectado con variante Delta de coronavirus en el país “faltó a la verdad” en la investigación epidemiológica, pues no cumplió con la normativa sanitaria, no guardó la cuarentena correspondiente y asistió junto a su grupo familiar al funeral de su padre.

“El día viernes al no tener certeza si la paciente efectivamente había asistido o no al funeral, decidimos como medida preventiva llevar a todas las personas que habían asistido al funeral que habían estado en nuestra región a residencia sanitaria a testearla”, explicó. Afortunadamente, indicó, “todas las personas salieron negativas” y posteriormente a ellos se les dio todas las recomendaciones, “y nos quedamos tranquilos por ese lado”.

Sin embargo, agregó, el equipo de fiscalizadores fue al cementerio para verificar efectivamente cuando había sido el funeral. “Y nos encontramos con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el día 4 como nos había relatado la paciente y su grupo familiar”.

“Es por eso que nuevamente volvimos a insistir en conversaciones con la paciente y su grupo familiar, quienes finalmente terminaron reconociendo que ellos, que la paciente, había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que ella sí había llegado al final del funeral”, explicó.

En este sentido, indicó la autoridad sanitaria, “lamentablemente la paciente no respetó todas las indicaciones que dio la seremi de Salud de la Región Metropolitana”.

“Ella viajaba con un permiso donde indicaba claramente el vehículo en el cual ella se desplazaba, que no debía realizar ningún parada en el camino, y además la dirección a la que se debía dirigir directamente, y que ella en conjunto con las personas que residían en esa dirección - dos adultos y un menor de edad - no podían salir de la casa por 10 días y además, no podían recibir visitas”, sostuvo.

Estas medidas no las cumplieron ni ella ni su grupo familiar, por lo que se tomaron medidas administrativas contra ellos.

“Ninguno de ellos cumplió con esta indicación de la seremi de la RM, pues todos asistieron al funeral ese día. Es por eso que a nivel central como nosotros hemos tomado medidas administrativas. A estos pacientes se les cursó el sumario sanitario correspondiente por infringir la normativa sanitaria”, indicó.

Además, sostuvo, todos los antecedentes fueron derivados a la fiscalía.

Producto de este caso, agregó, se han reforzado todas las medidas sanitarias junto con el testeo en la comuna de San Javier.

“Alrededor de 500 personas han sido testeadas el fin de semana, ninguno ha salido todavía positivo a la variante Delta”, indicó. “Ya se han descartado algunos casos, y tenemos tres casos que todavía están pendientes, pero son pacientes que no han tenido contacto con la paciente.

“Aquí hubo un error: el error individual de la paciente de no haber cumplido la indicación el día 5″

En cuanto a cómo la paciente viajó a la comuna de San Javier, autoridad sanitaria del Maula detalló que fue la seremi de Salud de la Región Metroplitana quien le entregó un permiso especial para que pudiera continuar con la cuarentena en su hogar y no en el hotel sanitario de la capital.

“La paciente fue autorizada a viajar desde la Región Metropolitana a acá, a la Región del Maule el día 5 a las 13.45 cuando se le envió un correo con todas las indicaciones, y el funeral fue a las 15.30, por lo cual ella alcanzó a llegar al final del funeral”, indicó.

Si bien el protocolo indica que las personas a su llegada a Chile deben estar - posterior a que se le realiza el PCR de entrada - cinco días en un hotel sanitario para que se le vigile que no tenga sintomatología, la autoridad sanitaria del Maule indicó que se hizo una excepción por su situación.

“En el caso de ella la seremi hizo una excepción, condición que los seremis estamos autorizados a realizar excepciones, y a ella se le permitió venir a realizar su cuarentena al hogar, pero estaba muy claro en el permiso que a ella se le entregó que ella no podía recibir visitas ni podía salir de su hogar, y es por eso que acá hay una falta individual de la paciente porque ella no cumplió con los indicaciones de la seremi de la RM”, explicó.

En este sentido, agregó, “creo que aquí hubo un error, y que fue el error individual de la paciente de no haber cumplido la indicación el día 5″.

“La verdad es que como bien dijo el ministro (Enrique Paris), probablemente se confió en la persona. La persona relataba que su madre y su grupo familiar estaban muy afectados por la muerte del papá, y que ella iba a viajar directamente al hogar a estar con su familia. Y en pos de ellos y de la salud mental de ese grupo familiar es que se le autorizó este permiso”, detalló.

“Lamentablemente la persona no le vio la gravedad que podía significar romper la cuarentena que estaba indicada”, agregó.