SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

El informe evidenció una amplia dispersión de precios, escasa claridad en las farmacias online y baja disponibilidad de valores bajo la Ley Cenabast, afectando el acceso a anticonceptivos orales más económicos.

Por 
Luis Cerda
Confirman que será obligatorio presentar receta médica para comprar anticonceptivos en farmacias.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó diferencias de hasta 200% en los precios de anticonceptivos hormonales orales disponibles en farmacias del país, según el Informe de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025.

El estudio —realizado entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre de 2025— analizó 1.698 precios obtenidos desde 30 sitios web de farmacias de cadena e independientes. Su objetivo fue identificar la oferta disponible, las variaciones de precios y las oportunidades de acceso más económico para las personas menstruantes.

Amplia presencia de productos bioequivalentes

Del total de medicamentos analizados, el 62,1% corresponde a anticonceptivos bioequivalentes (1.054 unidades), lo que refleja una oferta significativa de este tipo de productos en el mercado. En tanto, los referentes o de marca representaron un 16% (271 unidades) y los sustitutos un 22% (373 unidades).

La presentación más común fue la de “21 comprimidos activos + 7 de placebo” (37,2%), seguida por “21 comprimidos activos” (26,6%) y “24 activos + 4 de placebo” (21,8%).

Diferencias de precios de hasta 200%

El análisis del Sernac reveló grandes diferencias y dispersión de precios entre productos similares. En el grupo más representativo, se detectaron diferencias de hasta 131% entre el precio mínimo y máximo: el anticonceptivo Jolian registró un precio mediano de $10.795, mientras que Yaz alcanzó $24.972.

En tanto, el grupo con mayor diferencia porcentual (200%) tuvo a Juliette como el más económico ($9.990) y a Belara como el más caro ($29.970).

Farmacias independientes: precios más bajos, pero menos variedad

El informe evidenció que las farmacias independientes tienden a ofrecer precios más competitivos en algunas marcas, aunque cuentan con menor variedad de productos. En promedio, cada farmacia independiente dispone de 54 tipos de anticonceptivos, mientras que las de cadena llegan a 74.

Además, menos del 1% de los precios analizados correspondieron a valores bajo la Ley Cenabast, pese a que esta puede significar ahorros de hasta 80%. La baja disponibilidad de estos precios se concentra principalmente en farmacias independientes.

Problemas de información y etiquetado

El Sernac también detectó barreras de acceso y problemas de información para las personas menstruantes. Solo 12 de los 30 sitios web revisados usan etiquetas para identificar medicamentos bioequivalentes, y 4 de ellas lo hacen de manera incorrecta, según la normativa vigente.

Estas fallas de información, sumadas a la diversidad de fórmulas y presentaciones, dificultan la elección informada por parte de las consumidoras.

Necesidad de un mercado más transparente

El organismo concluyó que los resultados del estudio reflejan la necesidad de avanzar hacia un mercado más transparente, equitativo y justo, promoviendo una mejor fiscalización, mayor cobertura de políticas como la Ley Cenabast y una información más clara y accesible sobre anticonceptivos orales.

Además, el Sernac recordó que está disponible su “Calculadora de Gestión Menstrual”, una herramienta que permite cotizar los productos para la menstruación más utilizados y comparar precios entre distintos comercios.

Más sobre:SaludSernacPastillas anticonceptivasPreciosFarmacias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas

Ramírez, Barrera, Cuadrado y Rodríguez: los énfasis de candidatos del distrito 9 por “parásitos” del Estado y el caso Jadue

Hermana de Krishna Aguilera y detención de Juan Beltrán: “Le dimos 11 días para que él haga y deshaga”

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Alcalde de La Florida firma decreto y asegura que campamento Dignidad será erradicado “de aquí al mes de marzo”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas
Chile

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

Ramírez, Barrera, Cuadrado y Rodríguez: los énfasis de candidatos del distrito 9 por “parásitos” del Estado y el caso Jadue

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas
Negocios

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado
Cultura y entretención

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza
Mundo

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo