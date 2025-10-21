SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Servel estima que sólo un cuarto de los 2 millones de denunciados por no votar en elecciones de 2022 fue sancionado

Los datos estimativos del Servicio Electoral a partir de elaboración propia e información de la Corte Suprema, señalan que para la primera de las elecciones obligatorias recientes fueron denunciadas 2.033.843 personas, de las cuales 472.195 han sido sancionadas. Los denunciados por no votar se mantienen estables: en 2023 fueron 1.896.131 y al año siguiente, 1.927.823.

Por 
Luciano Jiménez
Elecciones en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El plebiscito de salida constitucional de 2022 fue la primera elección de las recientes en Chile en que se repuso el voto obligatorio, lo que implica que aquellos ciudadanos que no votaran y no estuvieran debidamente justificados serían sancionados con multas. Para esa ocasión, el Servicio Electoral (Servel) denunció a 2.033.843 personas a lo largo del país en alguno de los 379 juzgados de policía local, los encargados de cursar la multa.

Sin embargo, la gente que realmente ha sido sancionada es mucho menor. A partir de una solicitud de Transparencia al Servel, La Tercera conoció parte de los datos que obran en el poder del órgano elector, los que indican que de los dos millones de denunciados ese 2022 sólo han sido sancionados 472.195 personas, lo que corresponde al 23,2%, es decir un poco menos de un cuarto del universo de denunciados.

Esta información se da en un contexto en el que hace algunas semanas el Congreso Nacional estuvo tensionado a partir de la discusión de la regulación de la multa a los no votantes. En la ocasión se discutió respecto del monto de la multa para que sirviera como incentivo de ir a votar, y también la situación de los inmigrantes con derecho a voto y si debían o no ser multados.

El Servicio Electoral (Servel).

Las cifras del Servel, en todo caso, no son cien por ciento precisas, sino más bien un estimativo a partir de la recopilación de datos de distintas fuentes. Por un lado, lo requerido a la Corte Suprema, que por intermedio de las respectivas Cortes de Apelaciones de Chile se requirió a los juzgados de policía local un informe del estado de denuncia. Luego, el órgano electoral complementó la información con lo recepcionado en particular desde distintos juzgados de policía local. La información fue enviada por la Corte Suprema en junio de 2024 y el Servel además detalló en su respuesta que ha tenido dificultades con los juzgados de policía local que han entregado la información en distintos formatos.

El desglose

Dentro de la respuesta del Servel se entregan detalles del total de 472 mil sancionados. Así por ejemplo, un total de 406.930 (86,2%) recibió una multa de 0,5 a 3 UTM (de $ 34 mil a $ 207 mil), 59.908 (12,7%) fueron sancionados, sin especificar el tipo de sanción, y 5.357 (1,1%) recibió una amonestación.

Del universo de los 2 millones de denunciados, además se consignó que 210.176 fueron absueltos por razones como encontrarse a 200 kilómetros de distancia, estar fuera de Chile al momento de la votación, motivos de salud, edad, extravío de cédula de identidad o situación de discapacidad, entre otros.

Elecciones en Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Además, 589.568 están en estado de “archivo”, que significa falta de notificación o emplazamiento, denunciado que no se ha presentado o habido, o citación frustrada por motivos de edad o salud, entre otros.

Asimismo, 59.085 han sido sobreseídos por falta de emplazamiento, domicilio insuficiente o incompleto, edad, entre otros motivos.

Poder cumplir con las sanciones ha sido complejo para los juzgado de policía local, según han admitido los mismos magistrados. Ello implica problemas como falta de antecedentes de los electores para notificarlos, exceso de carga laboral de los juzgados, demoras en la citación a las personas, falta de recursos humanos y carencia de tecnología, entre otras.

Y desde el Servel han recalcado que la función de ellos no tiene que ver con hacer cumplir las sanciones, sino que solo se limita a denunciar a los infractores ante los juzgados de policía local.

Denunciados estables

En la información entregada por el Servel figuran además los denunciados para otras dos elecciones obligatorias posteriores: el plebiscito constitucional de salida en 2023 y las elecciones municipales y regionales de 2024.

Y si el 2022 fueron 2.033.843 denunciados, al año siguiente la cifra alcanzó a 1.896.131, y en 2024 fueron 1.927.823.

Para la última elección obligatoria de 2024, la mayoría de denunciados se distribuyó, como es de esperar, en las regiones con mayor población. Así, la Región Metropolitana concentró al 42,3% (816.039), seguida por Valparaíso, con el 10,8% (208.434); el Biobío, con el 7% (134.964); La Araucanía, con el 6% (115.393), y Los Lagos, con el 4,8% (91.691).

Más sobre:ServelElecciones presidencialesMulta por no votarElecciones 2025Elecciones 2024Elecciones 2023Elecciones 2022

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Casos de influenza se disparan en dos semanas y rebrote ya representa el 21,7% de la circulación viral

Fiscalía formaliza por homicidio simple a los dos imputados que provocaron muerte a niño de 12 años en Recoleta

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

3.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

5.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”
Chile

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security
Negocios

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security

Estudio afirma que mayor eficiencia en transferencias a privados podría ahorrar unos US$500 millones al Fisco

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania
Mundo

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales