Servicio de Salud admite que nuevo Hospital Barros Luco tendrá menos camas que el diseño original tras 10 años de atraso

Un establecimiento de alta complejidad con una superficie de 199.000 metros cuadrados, varias unidades especializadas y más de 900 camas para atender a 1.277.651 habitantes. Esa era la promesa original del nuevo Hospital Barros Luco. Pero, a más de 10 años desde que se iniciaron las gestiones, el proyecto no solo está lejos de concretarse, sino que este diseño original difícilmente se mantendrá como fue anunciado.

Hace unos días, La Tercera dio a conocer el escaso avance del nuevo establecimiento en San Miguel. Y las alertas se encendieron porque ha sido mínimo, razón que al Ejecutivo le valió críticas, con expertos aseverando que el proyecto estaba, derechamente, estancado.

Pero en conversación con La Tercera, Edgardo Díaz, director del Servicio Metropolitano Sur que tiene a su cargo el recinto hospitalario, argumenta que era difícil avanzar durante el último tiempo pues no tenían la propiedad intelectual del diseño que realizó la empresa que se ganó la primera licitación en 2017. Y que aunque deben relicitar el diseño y construcción, la idea era no perder lo avanzado en los planos, que es cerca del 70%.

“La gran pregunta es qué se hace con el gasto que ha tenido el Estado y la única posibilidad de hacer algo era quedándonos con lo que se había avanzado y retomarlo desde ahí ”, defiende Díaz. Por eso cuenta que durante este tiempo se ha avanzado en perfeccionar parte de lo que hay, con demoliciones e informes de mitigación. Además, asevera que el proyecto mantiene una asesoría permanente.

El futuro del proyecto

Eso sí, para cumplir esta promesa asumida en una administración pasada, el director del servicio asegura que tendrán que tomar hacer algunas modificaciones: “Compartimos que es un proyecto grande, y que una de las adecuaciones que hemos conversado con el actual ministerio -y que se conversará con el futuro- es reducir el número de camas. No a los niveles que alguien podría esperar, pero al menos que permita abordar un proyecto de estas características, porque efectivamente hay temas de gobernabilidad, de capacidad de abstracción desde el punto de vista de la oferta y, además, del gasto operacional".

Y adelanta que esperan que la nueva subasta esté publicada a mediados de 2026. Eso sí, para eso faltan pasos claves, como la recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social. En palabras simples es un dictamen favorable que aprueba iniciativas de inversión presentadas al Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Esta aprobación es un paso crucial, ya que valida técnica y económicamente el proyecto, permitiendo que avance a fases posteriores de financiación y ejecución, como la inversión pública y además necesitan la toma de razón de la Contraloría.

Con todo, consultado por fechas tentativas, Díaz afirma que son cerca de seis años de construcción, más los dos que requiere la licitación. Por lo tanto, sin considerar retrasos, el proyecto podría materializarse recién en 2034.

Eso sí, el director del organismo asegura que no todo son trámites técnicos, sino que además es necesaria la voluntad política. “ Me imagino que sí la hay, porque tanto los que apoyan al gobierno como los que están en contra están de acuerdo con el proyecto. Para mí es buena noticia escuchar exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera, como Luis Castillo, decir que quieren este proyecto”, concluye. Justamente, Castillo fue uno de los que salió a criticar el retraso.

Todo se inició en mayo de 2015, cuando se publicó la licitación que buscaba reemplazar el actual recinto con un hospital modernizado y con infraestructura nueva, debido al alto volumen de pacientes que atiende a diario. Así, en 2017 la empresa italiana Astaldi se adjudicó el trabajo.

Pero luego de varios problemas y retrasos, en diciembre de 2021 el Servicio de Salud Metropolitano Sur, que tiene a su cargo el recinto, decidió dar término anticipado al contrato con la empresa.