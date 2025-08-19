SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake
El temblor tuvo su epicentro a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
A raíz de un sismo percibido en el Mar de Drake, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, durante la madrugada de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.
De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 2.08 horas.
El epicentro del temblor, de magnitud 5,7, se localizó a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, y a una profundidad de 10 kilómetros.
Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral chileno. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.
