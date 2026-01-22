Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

Siete voluntarios de Bomberos resultaron con lesiones menores tras el volcamiento de un carro en la comuna de Florida, Región del Biobío, esto en medio del combate contra los incendios forestales que afectan la zona centro-sur del país.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30 horas de la madrugada, cuando el equipo de voluntarios iba en ayuda a un sector que estaba siendo afectado por las llamas.

El teniente Cristián Monsalve, de la Prefectura Talcahuano, en conversación con 24 Horas, sostuvo que “producto del terreno y el peso del camión de bomba, este cede, volcando sobre su eje, resultando un total de siete voluntarios lesionados”.

Tras el accidente, los heridos fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) en el sitio del suceso. En el lugar se constataron lesiones leves y los voluntarios fueron trasladados a centros asistenciales para su observación.