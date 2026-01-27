SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sigue la búsqueda de su cuerpo: Fiscalía pide demoler la casa de Julia Chuñil para excavar bajo el inmueble

    El tribunal autorizó la solicitud del Ministerio Público, que se basa en obtener nuevos sitios para la búsqueda de la mujer. La defensa de los hijos de Chuñil, quienes están imputados por parricidio, no se opuso a la medida.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Lo primero que hizo la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, luego de que terminara la audiencia de formalización de los hijos de Julia Chuñi el 17 de enero, fue tomar un helicótero de Carabineros y volar hasta el predio donde está emplazada la vivienda de la mujer mapuche, cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024.

    Para el Ministerio Público el cuerpo de Chuñil sigue en esos alrededores. Así al menos fue sostenido por una de las declaraciones que para el ente persecutor es clave para sostener su tesis: que la mujer fue asesinada por uno de sus hijos y que el cuerpo fue ocultado posteriormente.

    Es por ello que Carabineros ha mantenido las búsquedas en ese lugar, circundado por un frondoso bosque. “Nos encontramos frente al desafío de ubicar un cadáver que estaría oculto en un sector boscoso y denso”, dijo esa vez la fiscal en el lugar.

    Sin embargo, hasta ahora los investigadores no han obtenido mayores resultados en lo que se considera el sitio del suceso, más allá de elementos como un machete y un hacha que fueron incautados por la policía.

    Por eso la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizar la demolición de parte la casa donde vivía Chuñil junto a sus hijos y familiares para poder expandir el rastreo. Una solicitud a la que la defensa de los hijos no se opuso.

    Demolición

    Este martes se realizó una audiencia donde el juzgado autorizó la solicitud de la Fiscalía. El tribunal permitió “el desarme total o parcial de estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes en el predio”.

    Se agregó en la petición: “La perforación, remoción y excavación del terreno, mediante herramientas manuales y/o mecánicas; y la afectación material inevitable del suelo, vegetación, estructuras u otros elementos, estrictamente necesaria para la ejecución eficaz de las diligencias de búsqueda”.

    Por la tarde, luego de la cuenta pública de esa Fiscalía, la fiscal Esquivel especificó que el inmueble que demolerán es una construcción pequeña que “está cerca de la casa habitación de doña Julia”. “No me puedo referir explícitamente en este momento porque estamos en un rastreo en curso hace varios días, donde si bien ha habido hallazgos forenses de interés, lo más importante es dar con el paradero de doña Julia y eso todavía no ha sido posible”, dijo la investigadora.

    Respecto a cuándo se realizará el derrumbe, informó que será “cuando sea oportuno”. Eso sí, la Fiscalía tiene el plazo judicial con fecha tope del 31 de enero para realizar la búsqueda en ese terreno. “Mientras se gestionaba esta autorización con el juez, ya a través de Carabineros estamos realizando un trabajo planificado y organizado”, agregó. Sobre el sitio del suceso, dijo que ese “es nuestro primer lugar de interés para poder dar con su cuerpo”.

    La abogada de los imputados, Karina Riquelme, explicó que no se opuso a la solicitud luego de hablar con los hijos de la mujer. Dos de ellos son imputados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el crimen.

    “Ellos opinan que es una afectación gigantesca, una afrenta a la memoria de Julia, una afectación a ellos que se mantienen en su inocencia, pero con la finalidad de descartar su participación es que no se oponen a esta diligencia”, dijo la abogada a La Tercera.

    Actualmente, uno de sus hijos, Javier Troncoso, se encuentra en prisión preventiva por el presunto parricidio. Sus hemanos Pablo San Martín y Jeannette Troncoso quedaron con arresto domiciliario total.

    Riquelme pidió que, así como existen diligencias destinadas a establecer la responsabilidad contra los hijos, “las otras líneas de investigación también sean desarrolladas. Eso es la objetividad de la Fiscalía, aquellas que descarten y otorguen participación”.

    Por último, la abogada señaló que los familiares que se encontraban viviendo en esa casa, entre ellos niños, tendrán que irse a residir a otros domicilios. “A todos los echaron de la casa. La casa fue incautada, es un sitio del suceso. La gente que vivía ahí tuvo que buscar otro lugar donde vivir, incluidos los niños”, aseguró la defensora.

    Más sobre:Julia ChuñilFiscalía Los Ríos¿Dónde está Julia Chuñil?

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Factop-Audio: fiscal Parra detallas las condenas solicitadas contra Sauer, Villalobos y Hermosilla

    Fiscalía presenta acusación y pide 14 años de cárcel para Luis Hermosilla por caso Factop-Audio

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Se reanudan los desalojos en la megatoma de San Antonio: 18 hectáreas restituidas y 195 viviendas desarmadas

    Cuando los hombres cuidan

    Kast aterriza en Panamá y confirma visita a El Salvador

    Lo más leído

    1.
    Trama bielorrusa: CDE y Codelco citan en el tribunal declaración de Lagos que acusa a Vivanco de “vender fallos”

    Trama bielorrusa: CDE y Codelco citan en el tribunal declaración de Lagos que acusa a Vivanco de “vender fallos”

    2.
    La segunda declaración de Yáber: “(Belaz Movitec) estaban dispuestos a pagar lo que sea (...) incluso pagar coimas”

    La segunda declaración de Yáber: “(Belaz Movitec) estaban dispuestos a pagar lo que sea (...) incluso pagar coimas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Caso Factop-Audio: fiscal Parra detalla las condenas solicitadas contra Sauer, Villalobos y Hermosilla
    Chile

    Caso Factop-Audio: fiscal Parra detalla las condenas solicitadas contra Sauer, Villalobos y Hermosilla

    Fiscalía presenta acusación y pide 14 años de cárcel para Luis Hermosilla por caso Factop-Audio

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”
    Negocios

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Paqui Meneghini se rinde ante la herencia de Gustavo Álvarez en la U: “Habrá una continuidad de lo que se ha hecho”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini se rinde ante la herencia de Gustavo Álvarez en la U: “Habrá una continuidad de lo que se ha hecho”

    Se va de Colo Colo: Esteban Pavez encuentra nuevo club tras un amargo 2025 en el Cacique

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke
    Cultura y entretención

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico
    Mundo

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura