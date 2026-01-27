Sigue la búsqueda de su cuerpo: Fiscalía pide demoler la casa de Julia Chuñil para excavar bajo el inmueble

Lo primero que hizo la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, luego de que terminara la audiencia de formalización de los hijos de Julia Chuñi el 17 de enero, fue tomar un helicótero de Carabineros y volar hasta el predio donde está emplazada la vivienda de la mujer mapuche, cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024.

Para el Ministerio Público el cuerpo de Chuñil sigue en esos alrededores. Así al menos fue sostenido por una de las declaraciones que para el ente persecutor es clave para sostener su tesis: que la mujer fue asesinada por uno de sus hijos y que el cuerpo fue ocultado posteriormente.

Es por ello que Carabineros ha mantenido las búsquedas en ese lugar, circundado por un frondoso bosque. “ Nos encontramos frente al desafío de ubicar un cadáver que estaría oculto en un sector boscoso y denso ”, dijo esa vez la fiscal en el lugar.

Sin embargo, hasta ahora los investigadores no han obtenido mayores resultados en lo que se considera el sitio del suceso, más allá de elementos como un machete y un hacha que fueron incautados por la policía.

Por eso la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizar la demolición de parte la casa donde vivía Chuñil junto a sus hijos y familiares para poder expandir el rastreo. Una solicitud a la que la defensa de los hijos no se opuso.

Demolición

Este martes se realizó una audiencia donde el juzgado autorizó la solicitud de la Fiscalía. El tribunal permitió “ el desarme total o parcial de estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes en el predio ”.

Se agregó en la petición: “La perforación, remoción y excavación del terreno, mediante herramientas manuales y/o mecánicas; y la afectación material inevitable del suelo, vegetación, estructuras u otros elementos, estrictamente necesaria para la ejecución eficaz de las diligencias de búsqueda”.

Por la tarde, luego de la cuenta pública de esa Fiscalía, la fiscal Esquivel especificó que el inmueble que demolerán es una construcción pequeña que “está cerca de la casa habitación de doña Julia” . “No me puedo referir explícitamente en este momento porque estamos en un rastreo en curso hace varios días, donde si bien ha habido hallazgos forenses de interés, lo más importante es dar con el paradero de doña Julia y eso todavía no ha sido posible”, dijo la investigadora.

Respecto a cuándo se realizará el derrumbe, informó que será “cuando sea oportuno”. Eso sí, la Fiscalía tiene el plazo judicial con fecha tope del 31 de enero para realizar la búsqueda en ese terreno. “Mientras se gestionaba esta autorización con el juez, ya a través de Carabineros estamos realizando un trabajo planificado y organizado”, agregó. Sobre el sitio del suceso, dijo que ese “ es nuestro primer lugar de interés para poder dar con su cuerpo ”.

La abogada de los imputados, Karina Riquelme, explicó que no se opuso a la solicitud luego de hablar con los hijos de la mujer . Dos de ellos son imputados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el crimen.

“Ellos opinan que es una afectación gigantesca, una afrenta a la memoria de Julia, una afectación a ellos que se mantienen en su inocencia, pero con la finalidad de descartar su participación es que no se oponen a esta diligencia”, dijo la abogada a La Tercera.

Actualmente, uno de sus hijos, Javier Troncoso, se encuentra en prisión preventiva por el presunto parricidio. Sus hemanos Pablo San Martín y Jeannette Troncoso quedaron con arresto domiciliario total.

Riquelme pidió que, así como existen diligencias destinadas a establecer la responsabilidad contra los hijos, “las otras líneas de investigación también sean desarrolladas. Eso es la objetividad de la Fiscalía, aquellas que descarten y otorguen participación”.

Por último, la abogada señaló que los familiares que se encontraban viviendo en esa casa, entre ellos niños, tendrán que irse a residir a otros domicilios. “A todos los echaron de la casa. La casa fue incautada, es un sitio del suceso. La gente que vivía ahí tuvo que buscar otro lugar donde vivir, incluidos los niños”, aseguró la defensora.