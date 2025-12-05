Simpertigue declara en la Suprema, aún no es suspendido de su cargo y alista argumentos para frenar acusación en el Congreso

Tres son los capítulos que conforman la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue. El primero por presuntamente haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec. El segundo, por conflictos de interés en nombramientos notariales. Y el tercer capítulo por infracciones a la imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

Según los diputados socialistas que lideraron la ofensiva -Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini- las actuaciones del magistrado, conocidas en medio de la indagación de la denominada trama bielorrusa, dan cuenta de que se alejó de los lineamientos que debe seguir un juez de la República.

“Creemos que su actuar se ha alejado del mandato de la Constitución. Nosotros tenemos la convicción de que el juez ha faltado gravemente a su deber de probidad y de independencia”, indicó el diputado el día que ingresaron la acción.

Pese a ello, para Simpertigue su actuar no constituye una falta a la probidad. Por lo mismo, una vez que se conoció que sería blanco de una acusación, comenzó a delinear su defensa y a consultar a distintos abogados su opinión jurídica. Así, llegó al abogado Felipe Lizama, a quien fichó para enfrentar el proceso en el Congreso que podría terminar con su expulsión del Poder Judicial.

El supremo ingresará su contestación a la comisión de Cámara de Diputados que analiza el libelo durante la jornada de este sábado 6 de diciembre, respondiendo a cada uno de los capítulos, pero invocando la cuestión previa con la que esperan incidir en el voto de los parlamentarios.

De acuerdo con fuentes que conocen del tenor de la defensa de Simpertegui, el magistrado planteará, en primer punto, que hay una serie de diputados que estarían inhabilitados de pronunciarse respecto del libelo, ya que previamente se han manifestado públicamente respecto del caso, e incluso algunos han esbozado que aprobarán la la acusación.

Junto con ello, harán presente que la acusación es inadmisible, ya que no procede la remoción, a juicio de la defensa del magistrado, por la vía política siendo que hay dos causas, una administrativa y una penal, donde se están analizando los mismos hechos y donde, por lo demás, consideran que no han tenido oportunidad de defenderse adecuadamente.

El fondo

En cuanto al fondo del libelo, Simpertigue, de acuerdo con personas cercanas a él, insistirá en puntos que ya esbozó en la declaración pública que compartió hace algunas semanas.

En cuanto a su supuesta cercanía con los abogados del Consorcio Belaz Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, el magistrado, como aseguraron desde su entorno, recalcará que es su esposa y las de los abogados las que son cercanas, y que si en su momento viajaron juntos, fue producto de la coordinación que ellas realizaron.

El juez además ahondará en que los viajes en crucero que se le reprochan se planificaron con meses, y que cada una de las partes pagó lo que le correspondía. Habrían hecho las gestiones, según fuentes consultadas por este medio, con antelación, y no a propósito de la vista de los recursos de la empresa que representaban Vargas y Lagos.

Por otro lado, dicen las mismas fuentes, insistiría en el punto referente a que cuando él integró la Tercera Sala -que revisó la contienda entre Belaz Movitec y Codelco- lo hizo por instrucción del presidente de ese entonces, el exministro Eduardo Fuentes, limitándose a sumarse a lo que acordaba la mayoría de los demás integrantes.

Asimismo la contestación destacará que si bien al supremo se le acusa de haber quedado a cargo de la redacción de una de las cuestionadas resoluciones, en realidad él no redactó dicha sentencia sino que lo hizo el relator de la sala.

En lo referente a Fundamenta, además, postularían que el ministro también se habría plegado a lo esbozado por la mayoría de los integrantes de la sala.

Para sustentar estos puntos, como pudo conocer La Tercera, la defensa de Simpertigue mencionaría que hay al menos dos destacados exministros del máximo tribunal que estarían disponibles para declarar en el proceso, al igual que otros académicos.

El sumario en la Suprema

Aunque en lo inmediato Simpertigue deberá hacer frente a los diputados, pues quedó convocado para la jornada del martes 9 de diciembre para exponer sus argumentos, también ha estado preocupado del sumario que se abrió a su respecto en el máximo tribunal y que lleva adelante el fiscal judicial Jorge Pizarro.

De hecho como pudo conocer este medio, durante la tarde del jueves 4 de diciembre concurrió hasta las dependencias del Palacio de Tribunales y formalizó su declaración ante el fiscal Pizarro.

Según fuentes que conocieron de dicha diligencia, tuvo una duración aproximada de una hora y concurrió solo, sin abogado. Pese a que Pizarro tiene la atribución para suspenderlo de su cargo mientras lleva adelante el sumario como medida preventiva, hasta el cierre de esta edición dicha medida aún no había sido decretada.