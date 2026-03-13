Sismo de mediana intensidad se percibe en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud fue de 6.5 con epicentro a 39 kms al suroeste de Huasco.
A las 10.40 horas de la mañana de hoy viernes se registró un sismo de mediana intensidad en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional, se trataría de un movimiento telúrico de magnitud de 6.5. Su epicentro en tanto, estaría localizado a 39 Kms al suroeste de Huasco, en la Región de Atacama.
Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) han detallado que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
