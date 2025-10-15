Sismo de mediana intensidad se registra entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins
La magnitud del sismo fue de 5.6 y se localizó a 10 Kms al sureste de Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo,
Un sismo de mediana intensidad se registró a las 8.43 horas de este miércoles entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins
El Centro Sismológico Nacional detalló que la magnitud del sismo fue de 5.6 y se localizó a 10 Kms al sureste de Parque Fray Jorge, ubicado en en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.
Por su parte el SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región: Coquimbo
- Ovalle: VI
- La Serena: V
- Los Vilos: V
- Coquimbo: V
- Paiguano: V
- Vicuña:V
- Salamanca: V
Región: Valparaíso
- Limache: IV
- Quilpué: IV
- Valparaíso: IV
- Viña del Mar: IV
- Quillota: III
- Puchuncaví: III
- San Esteban:n II
Región: Metropolitana de Santiago
- Santiago: II
Región: Libertador Bernardo O’Higgins
- Navidad: III
