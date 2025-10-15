Sismo de mediana intensidad se registra entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins

Un sismo de mediana intensidad se registró a las 8.43 horas de este miércoles entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins

El Centro Sismológico Nacional detalló que la magnitud del sismo fue de 5.6 y se localizó a 10 Kms al sureste de Parque Fray Jorge, ubicado en en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

Por su parte el SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región: Coquimbo

Ovalle: VI

La Serena: V

Los Vilos: V

Coquimbo: V

Paiguano: V

Vicuña:V

Salamanca: V

Región: Valparaíso

Limache: IV

Quilpué: IV

Valparaí­so: IV

Viña del Mar: IV

Quillota: III

Puchuncaví­: III

San Esteban:n II

Región: Metropolitana de Santiago

Santiago: II

Región: Libertador Bernardo O’Higgins