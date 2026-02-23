Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

En el marco de su visita a la Región de Los Lagos, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, encabezó una reunión con los 10 alcaldes de la provincia de Chiloé, donde abordó principalmente el avance del proyecto Puente Chacao.

La titular de Obras Públicas señaló que la instancia responde al compromiso del gobierno central para reunirse con autoridades locales y hacer un cierre a la gestión del ministerio. “Es una gestión que, por cierto, permanece. Hay una cartera de proyectos muy importante acá en distintos ámbitos de conectividad aérea, terrestre, portuaria, en el tema de agua” , precisó López.

En la instancia, la titular de Obras Públicas aseguró que el costo por transitar sobre el Canal de Chacao sería similar al de las barcazas. “No les puedo decir el monto exacto porque dependerá de cuándo se ponga en servicio el puente, pero debería ser equivalente”, afirmó la ministra.

Última comisión asesora del Puente Chacao

En tanto, durante la tarde se desarrolló la última sesión de la comisión asesora del Puente Chacao, en la que además de López participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana, y el próximo titular del MOP de la nueva administración, Martín Arrau.

Previo al encuentro, la ministra López sostuvo que el proyecto del Puente Chacao constituye “una obra que va a transformar completamente la conectividad del archipiélago de Chiloé y también de la Región de Aysén y Los Lagos en su parte sur. Realmente vamos a esperar en los próximos años que se inaugure este puente programado para el 2028″.

En tanto, el futuro ministro Grau valoró la gestión de López. “Han sido años con una serie de desafíos en materia fiscal, pero hemos hecho un esfuerzo, liderado por la ministra en este caso, porque las dificultades fiscales no impliquen que no se tengan que hacer las inversiones que el país merece”.

Grau añadió que “hicimos esfuerzos en materia fiscal, pero no fue sacrificando la inversión pública y esta obra. Acá, en el Canal de Chacao, es un fiel reflejo de aquello”.

El megaproyecto tiene un avance físico que ya supera el 63% y reducirá los tiempos de traslado de los 40 minutos que demora actualmente el cruce en barcaza a tan solo cuatro minutos a través de la estructura.