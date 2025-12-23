Solicitan evacuar cinco sectores de Litueche por incendio forestal: se decretó alerta roja

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres (Senapred) solicitó la evacuación de sectores de la comuna de Litueche, Región de O’Higgins, por un voraz incendio forestal.

A través de varias alertas SAE, se ha solicitado a los residentes de cinco localidades de la comuna que dejen sus viviendas: Pueblo Hundido, El Naranjal, Quelentaro, Quelentaro Centro y Alto Cielo.

El siniestro “Central Rapel”, se encuentra en combate, y ha consumido una superficie de 50 hectáreas.

Pasadas las 15.30 horas se canceló la alerta amarilla en la comuna y se decretó alerta roja, debido a la cercanía del fuego con lugares habitados.

En la zona se encuentran trabajando cinco brigadas terrestres, dos técnicos, tres helicópteros de Conaf, dos aviones cisterna de Conaf y un puesto de mando.