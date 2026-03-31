Steinert anuncia presentación de proyecto de ley que agrava penas de delitos ocurridos dentro de colegios

Tras el incendio producido por estudiantes encapuchados en el Liceo Lastarria, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que endurece las penas contra quienes resulten responsables de incidentes violentos al interior de establecimientos educacionales.

“ Como Ministerio de Seguridad estamos enviando un proyecto para agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un establecimiento educacional. ¿Para qué? Para que los que quieren realmente estudiar y trabajar en paz, lo puedan hacer porque es un derecho", sostuvo Steinert.

El incendio dentro del Liceo Lastarria se produjo la mañana de este martes luego de que un grupo de alumnos encapuchados lanzara bombas molotov hacia las oficinas del equipo directivo e instalaran una barricada al interior del establecimiento.

La titular de Seguridad calificó de “gravísimo” los hechos y apuntó que “no es cometido por estudiantes, sino que digamos lo que son, delincuentes”.

Este hecho se enmarca en una serie de episodios de violencia escolar durante la última semana que han abierto un nuevo flanco en el gobierno sobre la prevención de estas situaciones dentro de los establecimientos educacionales.

En ese sentido, la jefa de la cartera de Seguridad se reunirá a eso de las 15:30 horas con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y la ministra de Educación, María Paz Arzola, para abordar esta temática.