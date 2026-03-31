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    Incidentes en el Liceo José Victorino Lastarria: Lanzaron bomba molotov a inspectoría

    A raíz del hecho, se suspendieron las clases durante la jornada y al lugar llegó personal de Control de Orden Público de Carabineros.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un incendio se produjo al interior del Liceo José Victorino Lastarria, luego de que alumnos encapuchados manipularan bombas molotov al interior del recinto educacional.

    Los hechos se registraron alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando alumnos encapuchados se habrían estado manifestando al interior del establecimiento.

    En este contexto, de acuerdo a información preliminar, es que se habría lanzado una bomba molotov provocando un incendio en las dependencias, puntualmente en la inspectoría.

    Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, quienes en compañía de docentes lograron controlar el siniestro.

    A raíz del hecho, habría resultado un profesor lesionado, el cual se hirió al intentar sacar una de las mangueras para controlar el siniestro.

    De acuerdo a información preliminar un profesor habría resultado lesionado.

    A raíz del hecho, se suspendieron las clases durante la jornada y al lugar llegó personal de Control de Orden Público de Carabineros.

    Más sobre:Liceo José Victorino LastarriaMolotovIncidentes

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