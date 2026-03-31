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    Bellolio tilda de “violencia política” desórdenes en liceo Lastarria: confirma que uno de los autores es alumno del colegio

    El delegado regional y la Municipalidad anunciaron querellas por este hecho.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta el liceo José Victorino Lastarria llegó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, luego que la mañana de este martes se registrara un incendio al interior del establecimiento educacional.

    Según información policial, un grupo de encapuchados manipuló bombas molotov al interior del recinto, lo que habría provocado el incendio en la oficina de inspectoría.

    Al respecto, el alcalde Bellolio aseguró que existe una “sensación de rabia y de tristeza. Rabia porque son tres estudiantes de nuestra institución quienes ingresaron bencina“.

    “Fueron tres encapuchados que estaban adentro de nuestro colegio. Fueron al baño, se encapucharon, tenían unos bidones azules con bencina. No pudieron salir, prendieron fuego primero a un basurero aquí en el patio, a vista de todos los estudiantes, y luego al entrar acá y no poder salir, incendian esta oficina con el riesgo que pudieran haber quemado el colegio completo”, sostuvo.

    El alcalde contó que los encapuchados “entraron directamente a la inspectoría, rociaron con bencina y prendieron (fuego)”.

    Además, aseguró que ya hay un estudiante involucrado que está identificado. “Lamentablemente es estudiante nuestro, y nosotros vamos a aplicar el procedimiento de Aula Segura para su expulsión inmediata”, sostuvo.

    Para el jefe comunal el incidente se trató de “un acto delictual”, asegurando que desde la Municipalidad presentarán una querella, "porque esto es un delito".

    Junto con ello, acusó que “estos son grupos que han hecho violencia política. Este es un grupo de extrema izquierda anarquista que pretende justificar su violencia para sus ideas políticas”.

    El alcalde justificó sus palabras, señalando que al interior del establecimiento se desplegó “un lienzo supuestamente relacionado con el Día del Joven Combatiente”.

    Un profesor lesionado

    Tanto Carabineros como el alcalde confirmaron que un profesor del establecimiento educacional resultó con lesiones producto de estos hechos.

    Bellolio explicó que se trata de “un profesor nuestro que se hirió la mano al intentar sacar la manguera (…) al sacarla se hirió el dedo”, sostuvo.

    El profesional se encuentra en la Asociación Chilena de Seguridad. Según indicó el jefe comunal, “se encuentra en buenas condiciones, pero hay que esperar su evolución”.

    Las clases en el establecimiento fueron suspendidas para esta jornada y mañana miércoles.

    Gobierno “está muy preocupado”

    Desde el gobierno, el delegado presidencial, Germán Codina, aseguró que existe preocupación por este tipo de delitos.

    “El gobierno de Chile está muy preocupado por esta situación (…) esto no es solamente quemar una sala, aquí lo que están tratando de hacer es destruir la educación pública", sostuvo.

    En ese sentido, aseguró que la delegación se sumará a la querella y apoyará “los requerimientos de Aula Segura que hoy día duermen en la Superintendencia de Educación”.

    Más sobre:ProvidenciaJaime BellolioJosé Victorino LastarriaLiceo

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