Subsecretaría de Redes Asistenciales anuncia cambio de director en siete servicios de Salud del país

El Ministerio de Salud informó esta jornada que la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha tomado la decisión de realizar cambios de directores en siete Servicios de Salud.

Según detallaron mediante un comunicado, esta medida “responde a la evaluación de los resultados de gestión y en la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes”.

“Estamos actuando con sentido de responsabilidad, porque entendemos que hoy la salud requiere decisiones rápidas. Estos cambios responden a un gobierno de emergencia que prioriza la continuidad de la atención y la recuperación del sistema público”, sostienen.

Así, detallaron, en los servicios de salud de Antofagasta, Maule, Biobío, Los Ríos, Reloncaví y el Servicio de Salud Metropolitano Norte se determinó el cambio de director. En el caso del Servicio de Salud de Tarapacá, se aceptó la renuncia voluntaria de su directora, quien se acogió a retiro.