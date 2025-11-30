BLACK SALE $990
    Nacional

    Gobierno anticipa puntos a tratar en comité binacional por militarización de frontera peruana

    En relación con la situación de los migrantes en Chacalluta, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, recalcó que cada caso será evaluado de manera individual según nacionalidad y estatus migratorio.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Subsecretario del Interior destaca preparación para comité binacional ante militarización de frontera con Perú

    En Arica, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto al gobernador regional, Diego Paco; y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, encabezaron una reunión con altos mandos de las fuerzas de seguridad y representantes de la Dirección Nacional de Migraciones para abordar la situación migratoria tras el despliegue militar que implementó ayer Perú en su frontera con Chile.

    Ramos destacó que el foco de las reuniones es anticipar escenarios y mantener la frontera segura y ordenada. “Mañana tendremos un comité binacional con autoridades de Perú para abordar cinco temas claves: caracterización y perfiles de la población migrante, coordinación de experiencias de reconducción como la que aplicamos con Bolivia, intercambio de información policial, protocolos de seguridad fronteriza y el seguimiento de casos irregulares”, señaló.

    El subsecretario agregó que la preparación para este encuentro incluye la participación de la cancillería, el director nacional de migraciones y representantes de las policías, con el objetivo de asegurar un diálogo ágil y telemático con sus contrapartes peruanas. “Queremos anticipar cualquier dificultad que pueda surgir por el despliegue militar en la frontera del país vecino y asegurar que los pasos migratorios sean ordenados y seguros”, precisó.

    En cuanto a los migrantes que se encuentran en la zona, Ramos explicó que se trata de un grupo reducido, con distintos estatus migratorios y nacionalidades, principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos. “A cada persona se le brindará orientación sobre sus trámites y sobre los canales institucionales a los que deben recurrir. Nadie está por encima de la ley, pero esto no es el foco de la reunión; el objetivo principal es coordinar con Perú para mantener el flujo fronterizo controlado”, añadió.

    Gobierno anticipa puntos a tratar en comité binacional por militarización de frontera peruana

    Ramos señaló que la coordinación permitirá revisar la caracterización y perfiles de los migrantes, intercambiar experiencias de reconducción y fortalecer los mecanismos para mantener la frontera bajo control, al tiempo que se garantiza un tránsito ordenado de las personas.

    El gobernador Diego Paco, por su parte, subrayó la importancia de estas coordinaciones y aseguró que las autoridades regionales harán un seguimiento continuo de la situación para resguardar la seguridad de la región y del país.

    Gobierno anticipa puntos a tratar en comité binacional por militarización de frontera peruana
    Más sobre:AricaFronteraMigraciónChacallutaMigrantesPerúMilitaresVíctor RamosDiego PacoSubsecretario del Interior

