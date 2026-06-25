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    Subsecretario Guerrero señala que hay un problema “multinivel” en seguridad y apunta a la falta de recursos

    Respecto a la seguridad, el subsecretario de Prevención del Delito aseguró que se está trabajando en aumentar la dotación policial y "mejorar el funcionamiento de las policías".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La trágica muerte de un niño de 12 años tras sufrir una encerrona en la comuna de San Bernardo ha conmocionado al país. Horas después de la tragedia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el “el Estado falló”.

    En ese marco, en diálogo con radio Duna, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, ahondó en los dichos del ministro y aseguró que en seguridad existe un “problema multinivel”.

    “Cuando el ministro se refiere a que el Estado falló, es que tenemos tenemos un problema generalizado, o sea tenemos un problema que es multinivel y ese multinivel dice relación con que hay comisión de delito”, indicó.

    El subsecretario reconoció que desde el gobierno no son “muchas veces capaces de llegar a todos los lugares donde existen factores de riesgo, para cortar el ciclo del delito de manera anticipada o prevenir que ocurra el delito, porque no tenemos los recursos suficientes”.

    En ese sentido, señaló que “es mucho más barato invertir en prevención más que en la reparación, pero en el último tiempo los focos han estado en otras cosas del gasto público”.

    Con ello, planteó que “evidentemente el Estado falló en realizar los diagnósticos, en diseñar mejores programas para hacer frente al fenómeno delictivo, en inyectar mayores recursos a los programas que hoy día tenemos para efectos de la prevención”.

    De hecho, el subsecretario destacó que esos programas serían bien valorados por los municipios y la ciudadanía. “Particularmente los alcaldes dicen que funcionan bastante bien, quieren que instalemos estos programas, pero lamentablemente no existen los recursos necesarios para poder llegar a las 345 comunas de nuestro país. Si lo miramos desde esa perspectiva estamos al debe”.

    Más presencia policial en vez de apoyo militar

    A propósito de la fatal encerrona en San Bernardo, resurgió el debate en torno a la presencia militar en las calles para apoyar en las labores de seguridad.

    Sobre este punto, el subsecretario aseguró que el ministro Arrau “está trabajando arduamente con Carabineros para efectos de aumentar la dotación de las policías”.

    En ese sentido, afirmó que el desafío está primero en “mejorar el funcionamiento de las policías y aumentar la dotación de Carabineros. Ese es el camino en que nosotros estamos trabajando”, afirmó.

    Guerrero reconoció que “para efectos de la percepción, nunca va a ser suficiente la cantidad de carabineros que existen en la calle”, aunque destacó que “para efectos de persecución criminal, es distinto, las dotaciones tienen que ser absolutamente focalizadas”.

    Más sobre:Gonzalo GuerreroSubsecretario de Prevención del DelitoSeguridadDelitos

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