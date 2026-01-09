Subsecretario Ramos descarta retroceso tras balacera en barrio Meiggs y señala que ocurrió en lugar que aún no es intervenido

Durante la mañana de este viernes, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió a la balacera ocurrida recientemente en barrio Meiggs, apuntando que esta ocurrió en un lugar que aún no se ha intervenido y que no ha existido un retroceso en el trabajo realizado en el sector.

Según detalló Ramos, la balacera se produjo en “una de las zonas que está en la proyección de ir siendo intervenida”, añadiendo que “eso hay que dejarlo claro porque en las zonas que ya se intervinieron no es donde ocurren los hechos, no hay un retroceso, digamos, de aquellos lugares donde se ha ido garantizando la seguridad”.

El subsecretario es así como apuntó que “se está atacando la criminalidad en ese lugar desde diferentes focos, por ejemplo, combatiendo muy duramente como un nuevo camino, digamos, el contrabando a través de aduanas y ahogando las actividades ilícitas que ocurren en ese lugar, y por lo tanto se debe continuar en esa senda, ahora a zonas donde ocurrió este lamentable incidente".

Finalmente según explicó el subsecretario, “se están levantando todos los elementos que tenemos a la mano por parte de la Fiscalía, por parte de las policías para poder acreditar la identidad de las personas que se vieron involucradas en este crimen, en este delito, y por lo cual esperamos que esas pruebas se pongan a disposición lo más prontamente de la justicia”.

La balacera había dejado a cuatro personas heridas, sin embargo, posteriormente se conoció el fallecimiento de una de las víctimas.

Los hechos se produjeron en calles Exposición, Sazié y San Alfonso, donde por causas que se investigan, un sujeto disparó contra las personas que se encontraban cuidando toldos azules.