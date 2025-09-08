Sujeto balea a dos personas en paradero de Puente Alto tras forcejear con uno de ellos
Si bien, en un inicio se pensó que el hecho respondería a un robo frustrado, desde Fiscalía señalaron que "se logró establecer que no existía un móvil de sustracción de ningún tipo de especie".
La mañana de este lunes un ciudadano chileno fue baleado por un delincuente que forcejeó con él en un paradero de la comuna de Puente Alto.
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Sata Rosa con pasaje Chiloé, donde el individuo propinó varios disparos hacia la víctima. A raíz de esta acción, uno de los balazos alcanzó a un ciudadano haitiano que también se encontraba en el paradero.
El fiscal ECOH Eduardo Pontigo, señaló que la primera víctima “se encontraba en este paradero esperando locomoción colectiva y se acerca un sujeto, el cual primeramente, según lo que se establece, habría tratado de forcejear con él”.
El delincuente mantenía un arma de fuego y con esta “le propina una serie de impactos balísticos, de los cuales cuatro dan en su cuerpo, en la zona abdominal inferior".
“A raíz de los disparos que efectúa este sujeto, también alcanza a herir a otra persona que se encontraba en el paradero, que es de nacionalidad haitiana", indicó.
La víctima chilena tiene cerca de 25 años y fue trasladada hasta la Asociación Chilena de Seguridad. Desde Fiscalía precisaron que se mantiene fuera de riesgo vital.
En tanto, el haitiano fue trasladado hasta el hospital Sotero del Río, tras recibir un impacto balístico en una pierna.
Si bien, en primera instancia se pensó que este hecho podría responder a un intento de robo, el fiscal Pontigo aclaró que esa hipótesis fue descartada.
“Primeramente, en este caso, se trató el hecho como un delito de robo, pero después, con las declaraciones de testigos y principalmente también una declaración de una de las víctimas, en este caso, el que recibe los cuatro impactos balísticos, se logró establecer que no existía un móvil de sustracción de ningún tipo de especie, sino que directamente existió una interacción que fue para los efectos de lesionarlo con esta arma de fuego a este ciudadano de nacionalidad chilena", indicó el persecutor.
