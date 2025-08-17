Sujeto fallece tras recibir disparos en sus piernas en una toma de Viña del Mar: hay un detenido por el ataque

Una persona falleció la tarde del sábado por un choque hipovolémico luego de sufrir diversas heridas a bala en sus piernas, esto en la ciudad de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El hecho habría ocurrido en el sector de Feria Caupolicán, donde se ubican una serie de tomas.

“La víctima corresponde a un hombre chileno de 27 años de edad con antecedentes policiales, el cual al examen médico criminalista, este presentaba diversas heridas por proyectil balístico en sus extremidades inferiores y su posible causa de muerte corresponde a un choque hipovolémico consecutivo de estos disparos”, detalló sobre la víctima el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso.

El ataque está siendo investigado por la BH de Valparaíso y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Los equipos investigativos se repartieron entre el SAPU de Miraflores, donde el falleció la víctima del ataque, y el sitio de suceso, donde se encontrarían recopilando diversos antecedentes.

En el contexto de la investigación del hecho, la PDI logró dar con el paradero de un imputado por el ataque: un individuo de 40 años de edad con antecedentes policiales.

Fue detenido por la policía y puesto a disposición del Ministerio Público.