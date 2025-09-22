SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

El personal de seguridad terminó con heridas en el cuello y hombro, debiendo ser trasladados hasta el Hospital Base de la ciudad. Antisocial fue aprehendido por Carabineros.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Foto: Referencial.

Un hombre adulto, identificado como J.A.B.B. (33) fue detenido esta jornada luego de herir con un arma blanca a dos guardias de seguridad de un supermercado Líder de la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió durante esta mañana, cuando el aprehendido habría ingresado al recinto para cometer hurto de especies al interior del local.

Uno de los guardias terminó con una lesión en el cuello, mientras que el otro fue herido en el hombro derecho, debiendo ser trasladados hasta el Hospital Base de Valdivia.

El capitán Daniel de la Fuente, el subcomisario de la 1° Comisaría de Valdivia, señaló que “en el marco de las diligencias por la agresión de dos guardias de seguridad al interior del Líder, carabineros logró la detención de un individuo por su participación en la agresión con un arma blanca”.

“La agresión ocurrió luego de que los guardias de seguridad sorprendieran a individuos sustrayendo especies desde el supermercado, lo que derivó en un enfrentamiento al momento de salir del local”, detalló el capitán de la Fuente.

35 detenciones previas

El imputado fue detenido al interior de un inmueble ubicado en calle Toribio Medina, donde además se incautó el arma blanca utilizada en la agresión.

El sujeto mantenía 35 detenciones previas por distintos delitos.

Entre los delitos registrados por el antisocial se cuentan el hurto, porte de armas, lesiones, amenazas, daños, agresiones, apropiación indebida, maltrato y robos en lugar no habitado.

Las diligencias investigativas fueron encargadas a la Sección de Investigación Policial (SIP), mientras que personal de Labocar quedó a cargo de las pericias en el sitio del suceso.

Lee también:

Más sobre:PolicialLíderValdiviaGuardiasCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

Juzgado de Pucón ordena prisión preventiva para conductor ebrio que dio muerte a niña de 11 años

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave
Chile

Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas
Negocios

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM

Juzgado multa a Tarjeta Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito
El Deportivo

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Repasa los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”
Mundo

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz