Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Un hombre adulto, identificado como J.A.B.B. (33) fue detenido esta jornada luego de herir con un arma blanca a dos guardias de seguridad de un supermercado Líder de la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió durante esta mañana, cuando el aprehendido habría ingresado al recinto para cometer hurto de especies al interior del local.

Uno de los guardias terminó con una lesión en el cuello, mientras que el otro fue herido en el hombro derecho, debiendo ser trasladados hasta el Hospital Base de Valdivia.

El capitán Daniel de la Fuente, el subcomisario de la 1° Comisaría de Valdivia, señaló que “en el marco de las diligencias por la agresión de dos guardias de seguridad al interior del Líder, carabineros logró la detención de un individuo por su participación en la agresión con un arma blanca”.

“La agresión ocurrió luego de que los guardias de seguridad sorprendieran a individuos sustrayendo especies desde el supermercado, lo que derivó en un enfrentamiento al momento de salir del local”, detalló el capitán de la Fuente.

35 detenciones previas

El imputado fue detenido al interior de un inmueble ubicado en calle Toribio Medina, donde además se incautó el arma blanca utilizada en la agresión.

El sujeto mantenía 35 detenciones previas por distintos delitos.

Entre los delitos registrados por el antisocial se cuentan el hurto, porte de armas, lesiones, amenazas, daños, agresiones, apropiación indebida, maltrato y robos en lugar no habitado.

Las diligencias investigativas fueron encargadas a la Sección de Investigación Policial (SIP), mientras que personal de Labocar quedó a cargo de las pericias en el sitio del suceso.