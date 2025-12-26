Sujeto sorprendido quemando pasto seco en Maule queda con detención ampliada hasta este sábado a solicitud de Fiscalía
Desde el Ministerio Público indicaron que se están realizando diligencias pendientes, además de investigar si tiene participación en otros hechos.
La Fiscalía Regional del Maule informó de la ampliación de detención que solicitó para el imputado como presunto autor de delito tentado de incendio forestal en la comuna del Maule.
Fue a petición del Ministerio Público que el sujeto de 43 años, identificado con las iniciales F.J.H.D., quedó con detención ampliada hasta el sábado. Esto para investigar si tiene participación en otros hechos.
Así detalló el vocero de la Fiscalía del Maule, Jaime Troncoso, quien relató que “la rápida denuncia efectuada por un vecino de un sector rural de la comuna de Maule llegó a que Carabineros tomara detenido una persona por un presunto delito, tentado de incendio en este sector rural”.
“De esta forma, este sujeto de 43 años se controló a la detención este viernes y la fiscalía solicitó ampliar la detención hasta el sábado, a eso de las 11 de la mañana, debido a que falta realizar una serie de diligencias que permitan establecer claramente su participación en el hecho”, informó.
