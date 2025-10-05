SUSCRÍBETE
Nacional

Sujetos irrumpieron en baby shower celebrado en Puente Alto y balearon a tres hombres

Las víctimas, que fueron heridas principalmente en sus extremidades, permanecen fuera de riesgo vital. El móvil aún está en investigación.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

En la noche del sábado, tres hombres fueron baleados mientras celebraban un baby shower en un domicilio de Puente Alto, Región Metropolitana.

El inspector de la Brigada de Homicidios Sur, Fabián Fuentes, explicó que fueron alertados durante la madrugada de este triple homicidio frustrado durante la madrugada. Los detectives de esa brigada especializada acudieron al Hospital Dr. Sótero del Río, donde se encontraban las tres víctimas para realizar las primeras diligencias.

Según la información recopilada por la PDI, mientras se celebraba el baby shower alrededor de 10 personas irrumpieron en el domicilio. Al menos dos de ellas estaban armadas, por lo que seguidamente dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Los tres hombres fueron heridos principalmente en sus extremidades. Actualmente permanecen estables y fuera de riesgo vital.

“En el trabajo del sitio de suceso se logró el levantamiento de evidencia hematológica y balística, además del levantamiento de residuos para comparación y los peritajes especializados correspondientes. Cabe destacar que la Brigada de Homicidios Sur se encuentra a cargo de la indagatoria respecto a establecer el móvil del hecho y a su vez la identidad de los responsables", especificó el inspector.

