    “Supergripe”: qué es la influenza A (H3N2) subclado K que llegó a Chile y qué vacuna sirve

    Ayer se confirmaron casos en Chile de esta evolución de la influenza, la cual ha encendido las alarmas en países de Europa y el Hemisferio Norte.

    Daniela Silva

    La jornada de ayer jueves, el Ministerio de Salud anunció que se detectaron los primeros casos en Chile de la llamada “supergripe”, el subclado K de la influenza A (H3N2), nueva variante que actualmente circula en más de 34 países y que ha mantenido en alerta a países que atraviesan su temporada de invierno y de enfermedades respiratorias.

    Según han explicado desde el Minsal, este nuevo subclado K se caracteriza por producir evasión de la respuesta inmune, generando brotes más grandes aunque no necesariamente con cuadros más graves. En el caso de Europa, ha causado brotes tempranos que han afectado los sistemas de salud, siendo particularmente riesgoso para personas mayores.

    ¿Qué es el subclado K?

    De acuerdo al Minsal, esta es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza, explican, es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados.

    Por lo tanto, el subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo.

    ¿Sirven las vacunas para la “supergripe”?

    Según ha explicado la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, por lo que el llamado a vacunarse contra la influenza se mantiene.

    Asimismo, en los últimos días la secretaria de Estado explicó que esperan el 2026 iniciar la campaña de vacunación a más tardar la primera semana de marzo, considerando que este virus hace que se adelanten los brotes.

    Sobre esta inmunización, el Minsal ha destacado también que, a diferencia del Hemisferio Norte cuya vacuna no calza completamente con esta nueva variante, en Chile el 2026 contaremos con una vacuna que incluye la cepa H3N2 de Singapur, que sí reacciona contra este subclado, lo que nos dará un mejor nivel de protección.

    Recomendaciones para la influenza A (H3N2)

    Como medida preventiva para evitar un cuadro grave de influenza, hospitalización y muerte, desde el Ministerio de Salud han reiterado el llamado a completar el esquema de vacunación, especialmente en los grupos de mayor riesgo:

    • Adultos de 65 años y más
    • Embarazadas
    • Personas con enfermedades crónicas
    • Niños entre 6 meses y 5 años
    • Trabajadores de la salud

    Sumado a esto también se recomienda mantener medidas preventivas básicas:

    • ⁠Lavado frecuente de manos
    • Etiqueta respiratoria al toser o estornudar
    • Quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios
    • Consultar oportunamente ante síntomas de gravedad
