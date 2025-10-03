SUSCRÍBETE
Nacional

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin efecto la acusación que le impide ser candidato

La Corte de Apelaciones de Santiago había declarado la acción inadmisible. En la acción constitucional el exalcalde además pide ampliar la investigación en 120 días.

Por 
José Navarrete
 
María Catalina Batarce
Tricel excluyó a Daniel Jadue de las elecciones parlamentarias.

La Corte Suprema revocó una resolución emitida el 17 de septiembre por la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible un recurso de amparo en favor de Daniel Jadue.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, la ministra suplente María Catepillán y el abogado Eduardo Gandulfo.

“En su lugar se dispone que aquella es admisible, debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, indicó la resolución.

El 22 de septiembre, la Defensoría Penal Pública apeló ante la Suprema.

La defensa de Jadue busca impugnar lo resuelto por la jueza del 3° Juzgado de Garantía de Santiago Paulina Moya, el 28 de agosto de 2025, que, en el contexto de la audiencia de cautela de garantías, rechazó dejar sin efecto el cierre de la investigación y la acusación presentada por el Ministerio Público.

La jueza desestimó establecer un nuevo plazo judicial de investigación, fundado en que no se habría acreditado afectación concreta ni irreparable que justifique modificar el curso del proceso. Así, el tribunal ratificó a Jadue como acusado y reagendó la audiencia de preparación de juicio oral por el caso de las Farmacias Populares para el 8 de octubre.

“Consolidó la decisión de tener por cerrada la investigación y dar curso a otra etapa en el proceso, a pesar de que existían peticiones pendientes de esta defensa, realizadas antes del cierre”, argumentó la abogada Yessica Aguilera en la apelación a la inadmisibilidad.

El tribunal de alzada capitalino había resuelto no tramitar el recurso manifestando en su dictamen que “no puede pretenderse que la acción de amparo se erija en un instrumento que propicie la revisión anómala e impropia de lo actuado por un tribunal”.

Si la defensa de Jadue consigue dejar sin efecto la acusación se abrirá una nueva pugna. Esto debido a que el exalcalde podría insistir en su candidatura parlamentaria ya que la sentencia del Tricel que lo dejó fuera de la papeleta planteó que el impedimento “era temporal, mientras estuviere acusado”.

Sin embargo cualquier acción posterior será muy difícil ya que el fallo del Tricel es definitivo y ya se terminaron todos los plazos para recurrir.

