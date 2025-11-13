OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Surgen nuevos antecedentes de muerte de hombre que realizó ataque en Corte de Apelaciones de Arica

    Juan Verdejo Valle falleció luego de ingresar al tribunal con un arma blanca tras la acción de carabineros y gendarmes. El administrador del recinto judicial, quien fue apuñalado por el individuo, fue ingresado en riesgo vital hasta el Hospital de Arica.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La tarde de este jueves, surgieron nuevos antecedentes luego de que un sujeto fuera abatido a balazos en el edificio de la Corte de Apelaciones de Arica.

    Fue a eso de las 13 horas, cuando se alertó al personal policial del desarrollo de un procedimiento al interior del edificio ubicado en Manuel Blanco Encalada #945.

    En ese instante, Juan Verdejo Valle, quien se encontraba en reposo por licencia médica, procedió a atacar con un arma blanca al administrador del recinto, identificado como R.M.L, lo que fue advertido por una gendarme que se encontraba allí, quien alertó a otros funcionarios de Gendarmería, momento en que se incorporan al procedimiento dos efectivos de carabineros de la 1° Comisaría de Arica.

    Los uniformados, ante la resistencia del hombre de soltar el arma, le dispararon en una oportunidad cada uno en las piernas del fallecido, con la finalidad de reducirlo en el acceso a las dependencias judiciales.

    Sin embargo, de acuerdo a antecedentes que tuvo acceso La Tercera, no fue suficiente y el sujeto alcanzó a huir al interior de la Corte de Apelaciones de Arica, específicamente al segundo nivel.

    Allí, el hombre enajenado, se abalanzó sobre dos funcionarios de Gendarmería, quienes en su defensa hicieron uso de su arma de servicio y dispararon en contra de Verdejo en al menos siete oportunidades cada uno, causándole la muerte en el lugar.

    Administrador en riesgo vital

    El administrador del recinto R.M.L resultó herido con varias puñaladas propinadas por Juan Verdejo, por lo que fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital Regional de Arica, donde ingresó en riesgo vital.

    Así, desde el Ministerio Público, la fiscal de turno, Paulina Brito, encomendó la totalidad de la investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

    El parte policial añade que los funcionarios de carabineros quedaron en calidad de testigos. Se les tomó declaración y se requisó su armamento de servicio, con la finalidad de ser periciado por la PDI.

    Revisa el registro a continuación (imágenes sensibles):

