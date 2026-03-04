Suspenden clases en cuatro establecimientos de Puente Alto por incendio en papelera

Desde la Municipalidad de Puente Alto dieron a conocer la suspensión de clases en cuatro establecimientos educacionales a raíz del incendio que afecta a una papelera en la comuna.

Según dieron a conocer desde la Corporación Municipal, la suspensión afecta a los establecimientos: Complejo Educacional Consolidada, Escuela Los Andes, Escuela Casas Viejas y Centro Educacional Nueva Creación.

“Esta medida se adopta con motivo del incendio registrado en la Papelera, iniciado el día martes 3 de marzo, y tiene como principal objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores en general”, informaron desde la Corporación Municipal.

Más de 200 voluntarios de Bomberos y 50 carros bomba trabajan en combatir el incendio que se inició durante la tarde del martes en instalaciones de la planta Papeles Cordillera, perteneciente a CMPC, en la comuna de Puente Alto.

Según dio a conocer personal de Bomberos durante la madrugada , el fuego no está controlado, está contenido”.