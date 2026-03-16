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    Tarjeta bip! aún domina el pago en el Metro: alcanza el 66% de usuarios y nuevo sistema de tarjetas bancarias es de un 5%

    Luego de un mes de implementación, Pago Ágil ha registrado más de 1,6 millones de transacciones, aunque aún lejos de la tradicional tarjeta.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    El nuevo sistema de pago de Metro de Santiago.

    Fue anunciado con bombos y platillos. Metro de Santiago hace exactamente un mes incorporaba el nuevo sistema de pago de pasaje con tarjetas de crédito y débito, bajo el nombre de Pago Ágil.

    Y luego de 30 días de implementación, en su último balance, desde la entidad sostienen que ha habido más de 1,6 millones de transacciones (1.666.680 en total) con este método de pago, superando las 100 mil validaciones diarias, lo que da cuenta de una rápida incorporación por parte de los usuarios.

    Aunque Pago Ágil está empezando a “absorber” participación tanto del sistema de pago con QR como de la tarjeta bip!, esta última aún sigue siendo el líder en la materia con un 66% del total, un 29% para el QR y un 5% para Pago Ágil.

    Las cinco estaciones que registran mayor cantidad de transacciones con el nuevo sistema de pago son Tobalaba, punto de combinación de Línea 1 con Línea 4 (5,5%); Universidad de Chile, punto de combinación de Línea 1 con Línea 3 (3,6%); Los Leones, punto de combinación de Línea 1 con Línea 6 (3,6%); Manquehue, de Línea 1 (3,5%) y Estación Central, de Línea 1 (3,1%).

    Usuario de Metro.

    El nuevo sistema permite pagar directamente con tarjetas Visa y Mastercard (débito y crédito) en Metro de Santiago y Tren Nos (no disponible para buses Red Movilidad), así como también billeteras digitales.

    El gerente general de Metro, Felipe Bravo, señala que “a un mes de su implementación, el pago con tarjetas ha mostrado resultados muy positivos, sin mayores incidencias y con una adopción que incluso ha superado nuestras expectativas iniciales. Haber superado el millón y medio de transacciones en tan poco tiempo confirma que estamos avanzando en una modernización concreta del acceso al transporte público, con una tecnología segura, simple y alineada con las nuevas formas de pago que hoy usan las personas”.

    Agrega que “es importante reforzar que esta modalidad no reemplaza a la tarjeta bip! ni al QR, sino que se suma como una alternativa más de pago para los usuarios. Nuestro objetivo es ampliar las opciones de acceso al sistema, facilitando la experiencia de viaje tanto para quienes usan habitualmente Metro como para quienes lo hacen de manera ocasional”.

    Para evitar el cobro de un nuevo pasaje en un viaje combinado en Metro y tren Nos-Estación Central, se debe usar el mismo medio de pago para acceder a la integración tarifaria.

    Persona ocupando el nuevo método de pago.

    Por ejemplo, si el primer pago el usuario lo hizo con una tarjeta, el segundo debe ser con la misma tarjeta. Si el primer pago se hizo con billetera digital, el segundo debe realizarse con la misma billetera digital.

    Revisando el detalle, en total se han utilizado más de 20 tipos de tarjetas nacionales y tarjetas de otros 97 países. Es el caso de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, España y Francia, entre otros.

    ¿Este sistema aplica para tarifas de estudiante (TNE) o tarjetas adulto mayor? Por el momento, esta forma de pago está habilitada solo para la tarifa adulto y no incorpora las tarjetas con beneficios. Es decir, si una persona la usa, no podrá acceder al descuento de adulto mayor o estudiantes.

    Imagen de un usuario en el Metro.

    Una vez utilizado el sistema Pago Ágil, el cobro aparecerá en la cartola del medio de pago bajo el nombre “Red Movilidad Santiago”.

    “Si ves un cobro de esta forma y no sabes a qué corresponde, te recomendamos ingresar a cartola.pagoagil.cl. Aquí podrás acceder a los movimientos de tu tarjeta e ingresar un requerimiento. Tras ello, se generará un ticket de atención, el cual permitirá dar curso a tu consulta. El sitio web está disponible para acceder solo desde Chile", indican desde Metro de Santiago.

    Más sobre:NacionalMetro de SantiagoPago ÁgilTarjeta de créditoTransaccionesTobalabaUniversidad de Chile

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