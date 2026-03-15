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    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comienza este martes en Francia

    Su condena a 28 años de cárcel, dictada tras una apelación en diciembre de 2023 y que confirmaba la sentencia emitida en primera instancia, fue anulada en febrero de 2025 por el Tribunal Supremo francés al considerar que existió un defecto de forma en la vista oral.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comenzará este martes en Francia

    El Tribunal de lo Criminal del Ródano, con sede en Lyon, juzgará por tercera vez, desde el martes, a Nicolás Zepeda por el asesinato en 2016 de su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

    Su condena a 28 años de cárcel, dictada tras una apelación en diciembre de 2023 y que confirmaba la sentencia emitida en primera instancia, fue anulada en febrero de 2025 por el Tribunal Supremo francés al considerar que existió un defecto de forma en la vista oral. Zepeda, que permanece en prisión, siempre ha negado los cargos en su contra, pese a las pruebas e indicios presentados por la acusación en este caso.

    El nuevo juicio contra Zepeda está programado para extenderse hasta finales de marzo o comienzos de abril.

    Zepeda fue condenado por el asesinato de Kurosaki, desaparecida cuando tenía 21 años durante la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016, tras un encuentro con él en su habitación de la residencia de estudiantes de Besançon, en el este de Francia, donde la joven estudiaba francés.

    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comenzará este martes en Francia. En la imagen, Narumi Kurosaki.

    Las razones detrás del tercer juicio

    En los procesos anteriores, la acusación presentó diversos indicios que apuntaban a la autoría del crimen por parte del chileno. Tras la desaparición, Zepeda regresó a Chile y fue extraditado en julio de 2020, después de que la Corte Suprema de Chile confirmara que existían “antecedentes con fundamento serio, cierto y grave” para acusarlo por la muerte de la joven, quien había terminado su relación con él debido a su carácter posesivo y había iniciado una relación con un ciudadano francés.

    Entre las principales pruebas presentadas por la acusación para sostener que se trató de un crimen premeditado figura el rastreo del teléfono móvil del acusado y del GPS del vehículo de alquiler que utilizó en Francia, que lo sitúan durante varios días en las inmediaciones de la residencia universitaria donde vivía la víctima. A ello se suman testimonios de personas que afirmaron haberlo visto en el lugar antes y el mismo día de la desaparición.

    La noche del 4 de diciembre de 2016, última vez que Kurosaki fue vista con vida, varias personas de la residencia aseguraron haber escuchado gritos “aterradores” durante la madrugada en el interior del edificio, aunque no dieron aviso a la policía, lo que provocó que las pesquisas se iniciaran diez días después.

    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comenzará este martes en Francia

    Según los investigadores, los registros del teléfono y del vehículo de alquiler indican además que Zepeda recorrió una zona boscosa donde se presume que habría hecho desaparecer el cuerpo, y que permaneció más de 24 horas en la residencia después de esa noche.

    La investigación también estableció que el 1 de diciembre el acusado compró un bidón de combustible, cerillas y productos de limpieza con lejía, con la que, según la acusación, habría limpiado a fondo la habitación de la estudiante. De acuerdo con amigos de la joven, el estado ordenado del lugar les llamó la atención, ya que Kurosaki solía mantener su habitación desordenada.

    Asimismo, todas las pertenencias de la estudiante fueron encontradas en su habitación, entre ellas su cartera, tarjetas bancarias, teléfono móvil y ropa, lo que llevó a descartar la hipótesis de una fuga.

    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comenzará este martes en Francia PASCAL ROSSIGNOL

    Otro elemento considerado en la investigación corresponde a correos electrónicos y mensajes enviados desde las cuentas de Kurosaki a su novio francés, a amigos y a la universidad tras su desaparición, en los que afirmaba estar en Lyon para renovar su visado. Los investigadores sostienen que esos mensajes habrían sido enviados por otra persona.

    De hecho, desde un centro comercial donde se encontraba Zepeda —según el rastreo de su teléfono— alguien compró un billete de tren entre Besançon y Lyon a nombre de la joven, quien nunca abordó ese servicio, según declararon los pasajeros del mismo vagón interrogados por la policía.

    Por último, antes de regresar a Chile desde Barcelona, el acusado consultó a un familiar sobre la muerte por asfixia y cómo determinar si una persona está viva o muerta tras un ahorcamiento.

    Más sobre:Nicolás ZepedaFranciaJuicioNarumi KurosakiAsesinato

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