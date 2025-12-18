SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Tiene el deber ético de abordar esta situación”: organizaciones solicitan a Boric proceso urgente de regularización migratoria

    La misiva fue firmada por diversas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, académicos, junto a personas migrantes y nacionales.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, y en este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, académicos, junto a personas migrantes y nacionales, hicieron entrega esta jornada de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric para solicitar la implementación de una regularización migratoria urgente.

    En la misiva, los cerca de 50 firmantes expresaron que las personas migrantes que residen en Chile “están atravesando uno de los momentos más adversos de las últimas décadas, enfrentando un clima de xenofobia, racismo y criminalización inusitado”.

    “Este clima ha estado tensando lazos de convivencia, colaboración y solidaridad que se han ido tejiendo cotidianamente en los territorios, entre nacionales y migrantes; lazos que los discursos que intentan una polarización nacional/migrante han invisibilizado, poniendo en jaque la cohesión social”, advierten.

    En este sentido, quienes suscriben la carta interpelan al Mandatario a tomar medidas.

    “Pensamos también que su gobierno, por los principios que lo animaron, tiene el deber ético de abordar esta situación, más aun cuando implementó una acción de política pública como el empadronamiento voluntario de personas migrantes, que generó la fundada esperanza de que podría conducir a un proceso de regularización”, indican en el documento.

    Y con esto, concluyen: “Con la convicción de que, en su sensibilidad, puede entender y concordar con nuestros argumentos, las y los que firmamos esta carta nos dirigimos a usted con este mensaje, señor Presidente, solicitando con expectativa, amabilidad y firmeza la regularización de la esperanza”.

    La misiva fue firmada por las siguientes organizaciones y personas:

    Organización Migrantas, Corporación Colectivo Sin Fronteras, AMPRO (Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá), Elizabeth Andrade -Premio Nacional de Derechos Humanos-, ASOVEN (Asociación Venezolana en Chile), Miranda Intercultural, Rompiendo Barreras, Infomigra, Rizoma Intercultural, Fundación Avina, Clínica Jurídica UAH, Sociedad Chilena Psicología Comunitaria, MEI (Mesa por una Educación Intercultural), Grupo de Trabajo de CLACSO Migraciones y Fronteras Sur-Sur, Movimiento de Pobladores Vivienda Digna Antofagasta, Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Amnistía Internacional Chile, Movimiento Regional de Campamentos Vivienda Digna Antofagasta, Red de Periodistas Migrantes, Gente en movimiento miembros de FENAMIR (Federación Mesa Nacional Migrantes y Refugiados), Asociación Compromiso Migrante, Amigos Migrantes Sin Fronteras, Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, Movimiento Acción Migrante, Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna, Comité de Vivienda Latinoamérica Unida Nuevo Perú-Chile, María Fernanda Stang y Antonia Lara (CISJU-UCSH), Caterine Galaz (Universidad de Chile), Nanette Liberona (UTA), Sara Joiko, Carolina Stefoni (COES), María Emilia Tijoux (Universidad de Chile), Luz Valoyes (UCT), Andrea Riedemann, Matías Fouillioux, Báltica Cabieses, Daisy Margarit, Andrew Webb (PUC), Carmen Norambuena, Macarena Rodríguez (UAH), Alejandra Carreño (CeSGI-UDD), Kyuttzza Gómez Guinart (UAHC), Leonora Beniscelli (UAH), Centro de Salud Global Intercultural-UDD, Paloma Abett de la Torre, Ricardo Bravo, Cecilia Millan, María de los Ángeles Villaseca, Andrea Lira (UMAG).

