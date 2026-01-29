SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    El jefe comunal afirma que tienen problemas con Carabineros en la zona, y que esperan del presidente electo José Antonio Kast más medidas concretas.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Matías Toledo, alcalde de Puente Alto. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (ind.), es cercano al actual oficialismo pero pese a ello tiene una opinión crítica sobre la gestión del presidente Gabriel Boric en materia de seguridad.

    En esa línea manifiesta su preocupación por lo que ocurre en la comuna, en un contexto en que el municipio está realizando una consulta ciudadana sobre el comercio ambulante.

    Los alcaldes celebraron la nueva Ley de Seguridad Municipal. ¿Pero qué hace falta en la comuna?

    Para ser bien honesto, falta más presencia del Estado. Cuando asumimos teníamos cuatro vehículos operativos. Hoy día tenemos más de 40. Esto gracias a convenios que hemos hecho con las empresas privadas. Gracias a una nueva licitación de camionetas de seguridad que funcionan 24 horas. Sin embargo, Carabineros no llega a los procedimientos. Es una problemática constante. Es tan compleja la situación que hay veces en las cuales hemos hecho procedimientos en la plaza de Puente Alto, y la gente en situación de calle o que tiene problemas de alcohol empieza a agredir a los funcionarios y Carabineros estando a dos cuadras no llega. Ha ido personal municipal a buscar a Carabineros, a la comisaría así como, por favor, necesitamos apoyo y no llegan. Entonces la verdad es que para nosotros es bien frustrante esa situación. La gente cree que nosotros somos una policía más del Estado y se le olvida, o no sabe, que la seguridad municipal es una seguridad compuesta de inspectores.

    ¿La Ley de Seguridad Municipal ha sido insuficiente?

    La ley ha sido un avance, pero ahora también faltan los protocolos de implementación y de bajada. Que es lo que nosotros esperamos que ojalá esté hecho a la brevedad. De todos modos, aún se sienten los vacíos de no tener el personal adecuado en estas comunas. Uno de los principales problemas en las comunas periféricas es que tenemos un gran problema de incivilidades. ¿A qué me refiero con esto? Con la gente que tiene problemas de droga y alcohol. Es gente en situación de calle. Debemos tener 700 u 800 personas que están todos los días haciendo micro robos. Nos roban los paraderos, nos roban las señaléticas, nos roban los cables, se corta la luz. Le roban los medidores a la gente. Y esto a nosotros como área de seguridad municipal es lo que nos quita más tiempo. Todos los días combatimos a las mismas personas.

    El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    ¿Qué está haciendo la comuna para adaptarse?

    Hemos aumentado la flota operativa. Hemos tenido que fusionar unidades. Hoy ya tenemos 138 funcionarios en la dirección, de los cuales 60 son inspectores. Antiguamente teníamos 40 inspectores y hemos tenido que buscar gente en todo el municipio que tenga la calidad de contrata o de planta para poder darle esta calidad de inspector. Ya hemos creado un plan de recuperación del espacio público. Estamos haciendo constantemente despeje de los colegios, de los jardines, de las plazas. Y hoy día vemos que no existen políticas de Estado para combatir estas incivilidades. Por dar un ejemplo, en México cuando una persona está en esta situación se le interna la fuerza. Acá tú no puedes internar a la fuerza a las personas. Y es algo muy complejo, desgastante. Muchas veces Carabineros, cuando nosotros los tomamos detenidos, nos dice a nosotros: “¿Y por qué me traes a esta persona?“. Existe un desgaste de las instituciones al no haber políticas de Estado para combatir estas problemáticas.

    Matías Toledo, alcalde de Puente Alto. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno de Gabriel Boric en seguridad?

    Ha sido deficiente porque los lugares en Puente Alto que están rojos, como Pedro Lira que visitó la exministra del Interior, Carolina Tohá, finalmente no han sido intervenidas de manera real. Ni con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo con el programa “Somos Barrios”. Entonces vemos que las autoridades pueden visitar estos lugares cuando hay muertos. Pero dos o tres meses, después sigue ocurriendo lo mismo. No vemos que haya un plan de intervención real en los territorios. Entonces, la verdad es que ha dejado mucho que desear. Ahí las labores de de la delegación presidencial, del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior y todos los entes que tienen que ir con la seguridad.

    ¿Y qué espera de la administración de Kast?

    Uno espera que haya cosas concretas porque lo va a tener difícil. Él basó su campaña en torno a la seguridad. Y la seguridad hoy día se combate con medidas concretas. Somos uno de los municipios que tiene a nivel de seguridad más al límite con la ley los procedimientos que hacemos para hacer la pega con los territorios. Pero Kast prometió tanto apoyo en seguridad, que finalmente esperamos que eso se vea reflejado en las calles. Ayer tuvimos tres baleados entre La Pintana y Puente Alto. Y estas problemáticas más complejas tienen que ser previstas por las policías. Eso hoy día no lo vemos con el actual gobierno. Y el nuevo gobierno hizo campaña en torno a esto.

    Hubo molestia entre alcaldes oficialistas por no haber sido incluidos en un encuentro de coordinación organizado por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca). ¿Comparte la molestia? ¿Cómo se debiera trabajar en la unidad para la futura oposición?

    Para nada. Mi foco no está puesto en quién convoca primero o a quién, sino en cómo somos capaces de ponernos a trabajar en serio por la gente que representamos.

