Toma Lajarilla: el otro asentamiento irregular que deberá ser desalojado en la Región de Valparaíso

Hace unos días las Corte de Apelaciones de Valparaíso informó que la toma ubicada en el sector de Lajarilla, en Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, deberá ser desalojada. La situación se suma al lanzamiento que se efectuará el próximo 27 de febrero en San Antonio, donde se encuentra la “toma más grande” de Chile, según la calificación del gobierno.

De acuerdo a la resolución del tribunal de alzada, el desalojo en la toma Lajarilla se deberá efectuar el martes 4 de marzo, a partir de las 9.00 de la mañana.

Los residentes del terreno no están contentos con la medida. A través de pancartas instaladas en las construcciones que levantaron, acusan falta de “soluciones” habitacionales y afirman que en el lugar han creado “una maravillosa comunidad”.

El predio en cuestión es propiedad del empresario José Massú, quien adquirió las parcelas 764 y 766 en la comuna de Viña del Mar en 2012. El fallo de la Corte Suprema que ordena a los ocupantes hacer abandono del terreno, sostiene que “en la actualidad ambos terrenos permanecen ocupados desde fecha indeterminada”.

Lo cierto es que a febrero se 2025 se contabilizaban a cerca de 450 personas en la toma, pertenecientes a unas 86 familias.

Toma Lajarilla. Foto: Cristóbal Basaure/Aton Chile.

Carlos Calixtro, vocero de la Toma Edén de Lajarilla, aseguró el lunes a Radio Biobío que el dueño del terreno les “regaló” un sector de la parcela.

“El tercer día estando acá, llegó el señor Massú y nos regaló... delimitó la parte que donaba”. “Hubo un compromiso verbal de parte de él con nosotros, de que la parte demarcada era la que nosotros podíamos habitar y la otra garantizarle que eso no se siguiera invadiendo”, sostuvo.

Desde el gobierno han intentado dialogar con las partes para llegar a posibles acuerdos de compra de terreno, sin embargo, el abogado de Massú, Waldo del Villar, señaló a El Mercurio de Valparaíso que su cliente “no quiere vender, y eso se les ha dicho reiteradamente a los ocupantes, por distintos conductos”.

“No tiene sentido que hablemos ocupantes ilegales y propietarios, porque no hay nada que conversar”. “Ellos saben que se tienen que ir y no pueden pretender que nos obliguen a vender un terreno que tiene un legitimo dueño. Por lo tanto, el lanzamiento va si o sí”, resaltó.

En un principio el desalojo estaba programado para este sábado 22 de febrero, sin embargo, Del Villar -tras llegar a un acuerdo entre el dueño del terreno, el Municipio y Carabineros- solicitó a la Corte de Apelaciones postergar el lanzamiento para el 4 de marzo, alegando que no estaban los medios para efectuar la diligencia ahora, debido al periodo estival y el inicio del Festival de Viña, lo que obligará a las fuerzas de orden público y al Municipio a reforzar sus dotaciones en torno al evento.

En definitiva, la Corte acogió la solicitud del abogado, y postergó la medida para el próximo mes.