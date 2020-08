Tomas de terreno en Quilpué: el foco que puso en alerta al Ministerio Público

El homicidio por encargo que terminó con la vida de un empresario en Concón puso la atención de la PDI y del Ministerio Público en la existencia de una disputa por un terreno en Quilpué. El pleito, que fue judicializado civilmente, hizo que tanto la víctima, Alejandro Correa, como el imputado por ser el presunto autor intelectual de su homicidio, Hernán López Fuentes, se enfrentaran en el 1er. Juzgado de Letras de Quilpué. Pero lo que pareciera ser un conflicto puntual entre dos personas por unos predios, en realidad es un fenómeno que preocupa a las autoridades de la zona.

Tanto es así, que la Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene ocho investigaciones abiertas por tomas ilegales de terrenos. Todas estas indagatorias se han originado por denuncias recibidas entre marzo y junio de este año. Cuatro de ellas fueron recibidas en Carabineros, dos en el juzgado de garantía de la zona y las otras dos restantes por otras instituciones que luego las derivaron al Ministerio Público. Algunas de ellas, actualmente, están siendo indagas por la Bicrim de la PDI y otras por la SIP de la policía uniformada.

De esas ocho indagatorias, una tiene que ver con Correa. Fue el 14 de mayo, cuatro días antes de fallecer, que denunció en la fiscalía local de Quilpué que “terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad y están marcando sitios y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores”.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aborda esta situación y explica cómo están operando las personas vinculadas a estos delitos:

La mayoría de estas denuncias corresponde a usurpaciones no violentas de terreno; esto significa que un grupo de personas llega a un sector que no tiene cierres perimetrales e instala viviendas de manera irregular. Se trata de delitos que, en general, no se denuncian ni se advierten por la policía durante su comisión, por lo tanto, no hay flagrancia que habilite la intervención inmediata. Algunos terrenos corresponden a particulares y otros a bienes nacionales de uso público.