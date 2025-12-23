Tribunal declara culpable a exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavado de activos

El Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio declaró culpable al exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez y a su expareja y extesorera municipal Belén Carrasco, como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Además de los mencionados, el excuñado de Yáñez Sixto Carrasco también fue condenado por los mismos delitos. Sin embargo, en malversación de fondos su imputación fue de cómplice.

La Unidad Regional Anticorrupción estuvo a cargo de la investigación y el fiscal Claudio Rebeco señaló que “la prognosis de penas entendemos que, atendido lo resuelto por el tribunal, teniendo en consideración que además condenó por delitos de lavado de activos, debieran ser penas de cumplimiento efectivo. Eso nos parece que es muy coherente con la gravedad de los hechos que fueron investigados con mucha acuciosidad por el Ministerio Público”.

Los imputados eran acusados a raíz del desfalco por $1.163 millones, hechos que acreditó el tribunal.

Yáñez, su expareja y excuñado realizaron traspasos de dinero mediante la adulteración de las nóminas de pago a personas ajenas al municipio. Esos montos habrían sido retirados por testaferros y entregados a la exautoridad.