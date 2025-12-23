Tribunal condena a presidio perpetuo calificado a tres sujetos por homicidio de hinchas de Colo Colo en Valparaíso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso condenó a la pena única de presidio perpetuo calificado a Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, como autores de los delitos consumados de dos homicidios calificados y uno de lesiones graves, en contra de barristas de Colo Colo.

El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2022, en el centro de la ciudad puerto, tras el término del partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido -que fue en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso-, donde el equipo Blanco y Negro se quedó con su estrella número 33 del campeonato chileno de fútbol profesional.

Durante las celebraciones que se realizaron en Valparaíso, ocurrió el doble crimen: dos hinchas de Colo Colo fueron asesinados al ser apuñalados en medio de los festejos por el título 33 obtenido por los albos.

En una resolución unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Leonardo Aravena (presidente), Williams Vilches y Sergio Pizarro (redactor)– tras la deliberación de rigor dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los acusados en los hechos.

Este martes, el TOP informó que la condena es la pena única de presidio perpetuo calificado, como autores de dos homicidios calificados y uno de lesiones graves, en contra de barristas de Colo Colo.