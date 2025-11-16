Transporte público inicia con un 24% más de oferta y Metro gratuito por las elecciones

Un 24% más de oferta de buses registró el transporte público en la Región Metropolitana para estas elecciones, según dieron a conocer las autoridades durante la mañana de este domingo.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dio a conocer que “el esfuerzo que se ha realizado incorpora las distintas ciudades del país, en que hay un adelantamiento de la jornada y en que hay un reforzamiento de los servicios".

Además, agregó que “en el caso de los buses de Red Metropolitana, ya presentamos un 24% de aumento de la oferta respecto a un día domingo normal y esperamos que eso vaya creciendo hasta alcanzar cerca de un 80% entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, para poder, de esa manera, atender a todas las personas que van a salir a tomar servicio de transporte público”.

En el caso de la red de Metro, que inició su servició a las 7:00 horas, el ministro detalló que durante la jornada se tendrá un 30% más de oferta respecto a otros domingos.

Metro será gratuito durante la jornada y, según recordaron las autoridades, las personas de todas formas deben tener un saldo mínimo de 700 pesos en su medio de pago.

Respecto a la situación en el resto del país, el ministro señaló que “son 2.700 los servicios que se han dispuesto en distintas partes del país, algunos de ellos son lacustres, marítimos, otros son servicios terrestres, algunos de ellos iniciaron operación el día de ayer”.

De acuerdo a lo que se informó, además hay más de 200 funcionarios de fiscalización desplegados a nivel nacional.

Por su parte, Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, detalló que se encuentran implementados 82 desvíos debido a las cercanías con locales de votación.

“Hemos dispuesto también una página web especial para estas elecciones, red.cl/elecciones, donde cada persona puede colocar ahí su lugar de votación y se van a desplegar cada uno de los servicios de buses de red movilidad y la línea de Metro que está disponible para acercarlo a su lugar de votación", mencionó.