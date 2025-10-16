Tras 558 días: terminan audiencias del juicio de SQM por financiamiento ilegal de la política y tribunal alista veredicto

La mañana de este jueves se llevó a cabo, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, la audiencia número 558 del juicio oral en contra de los ocho acusados en el marco del caso SQM, donde se indagan presuntos delitos de corrupción por el financiamiento ilegal de la política.

Se trató de la última audiencia del caso que partió en 2015 y en el que la Fiscalía Regional de Valparaíso acusa de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador de la UDI, Pablo Longueira; al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

Además, en este juicio también está como acusada Carmen Valdivieso, quien se desempañaba como secretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO y asesor de MEO; Roberto León, exdiputado de la DC; y Marcelo Rozas, asesor e histórico militante de la DC.

El juicio por el caso SQM, encabezado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023. Desde esa fecha, y durante jornadas que se extendieron desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía, las partes expusieron la serie de antecedentes del caso del cual es querellante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que durante largas jornadas expuso la información por la que acusa de delitos tributarios a los acusados.

Esta semana fue principalmente reservada para las réplicas de las partes. El miércoles, por ejemplo, fue el turno de la defensa de Longueira, encabezada por la penalista Johanna Heskia. Este jueves era el tiempo del abogado de ME-O, Ciro Colombara, pero no hicieron uso de su réplica.

Tras el fin de las audiencias este jueves, el juicio entró en receso hasta el próximo martes. Desde las 9 de la mañana de ese día, se retomará dicha instancia, pero únicamente para entregar la palabra final a los acusados del caso, quienes podrán romper su derecho a guardar silencio y declarar ante el tribunal.

Un día después, el miércoles 22 de octubre, el tribunal encabezado por la magistrada María Teresa Barrientos -y además integrado por las juezas María Inés González y Claudia Santos- entregará su veredicto, en el que condenará o absolverá a los ocho acusados, cuya máxima pena podría ser para Contesse. En contra del exgerente de SQM, la Fiscalía pidió hasta nueve años de presidio.