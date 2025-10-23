SUSCRÍBETE
Nacional

Tras ataque a su celda: Gendarmería cambia de penal a internos en prisión preventiva por muerte de escolar en Recoleta

“Hemos adoptado las medidas preventivas del caso”, destacó el director del organismo penitenciario, Rubén Pérez.

José NavarretePor 
José Navarrete
Los dos imputados por muerte de escolar en Recoleta quedaron en prisión preventiva. (Fotos: Aton)

Gendarmería dispuso el cambio de penal de Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, ante las amenazas y el intento de agresión por parte de un grupo de internos del CDP Santiago 1.

Gómez y Gaete causaron la muerte de Esteban Hermosilla, un niño de 10 años, alumno de sexto básico del colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta. El menor regresaba a su casa la tarde de este lunes y murió en el choque de su furgón escolar con un vehículo que no respetó una señalética y en el que circulaban ambos sujetos escapando de un robo.

En el furgón iban otros cinco niños de primero a octavo básico, que resultaron lesionados, al igual que el conductor que los trasladaba y su hija que lo asistía.

Gaete, según el Ministerio Público, era el que manejaba. El sujeto dio positivo a cocaína en un examen toxicológico.

Quedaron en prisión preventiva tras ser imputados de los delitos de robo con sorpresa, homicidio consumado con dolo eventual y lesiones leves y graves.

En su celda, en una grabación realizada por internos viralizada este miércoles, se ve a compañeros de prisión que amenazan a Gómez y Gaete y los instan a salir y enfrentarlos, mientras se escucha una voz gritar: “Quémenlos vivos”.

En el video se aprecia que los atacantes lanzan un líquido presumiblemente acelerante por la ventanilla de la puerta de la celda, para luego en la misma ranura encender papeles y espuma de colchoneta dentro de una bolsa plástica que también lanzan hacia el interior.

Gendarmería emitió un comunicado al respecto, destacando que “debido a la oportuna intervención de personal institucional y, a que ambos imputados estaban aislados del resto de la población penal al interior de su celda, es que el intento de agresión no se logró materializar”.

“Tras el hecho, funcionarios realizaron un operativo de registro y allanamiento en el módulo, logrando la incautación de elementos prohibidos, entre ellos aparatos celulares”, informaron.

Se está investigando cuántos fueron los atacantes

Este jueves, en tanto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirieron a lo ocurrido en una actividad para dar cuenta de la implementación de la segunda etapa del Sistema de Gestión y Bloqueo Telefónico en nueve unidades penales del país.

“Efectivamente intentan agredirlos, cosa que no logran, lo que se ve en el video. Y lo importante en este caso es que se pudo identificar a los agresores y se pudo también retener y recuperar los teléfonos celulares con los cuales grabaron este video”, indicó el ministro Gajardo.

La autoridad destacó que “se pudieron geolocalizar esos teléfonos gracias precisamente al sistema de inhibición que, entre otras cosas, cuenta con este tipo de prestaciones que permite identificar dónde están aparatos electrónicos cuando se encienden”.

“En principio entendemos que eran dos personas las que estaban cometiendo estos ilícitos, pero no descartamos que hayan más personas involucradas. Eso está en plena investigación", indicó Gajardo.

Director de Gendarmería: “Hemos adoptado las medidas preventivas del caso”

Rubén Pérez, en tanto, resaltó que al conocer lo ocurrido se da con la identidad de los sujetos y se denuncia al Ministerio Público.

“Ellos no fueron agredidos, fueron objeto de algunas amenazas y por lo mismo también hemos adoptado las medidas preventivas del caso, derivándolos a otro establecimiento bajo condiciones bastante rigurosas con el propósito de reducir la probabilidad de que se produzcan hechos indeseados", explicó, sin dar precisión del penal al que fueron derivados.

