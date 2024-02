Tras caso Lexus: director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó su renuncia al cargo

Este lunes, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza, presentó su renuncia “involuntaria e indeclinable” al referido cargo, a una semana desde que surgiera el escándalo de la adquisición de 22 Lexus, de alta gama, destinados a 21 ministros y un fiscal judicial de la Corte Suprema, para renovar la flota de vehículos en que se trasladan.

Cabe recordar que el pasado viernes, el organismo liderado por Ricardo Blanco determinó echar pie atrás y dejar sin efecto la adquisición.

Por medio de una declaración, se informó que la decisión sobre la renuncia de Guzmán se tomará en quorum legal en una sesión extraordinaria de pleno de los ministros del máximo tribunal, la cual se realizará el próximo miércoles 21 de febrero.

Durante la polémica, el ministro Blanco convocó el pasado miércoles a un pleno extraordinario de los ministros, incluyendo en la instancia a Ricardo Guzmán, considerando que la CAPJ era la encargada del proceso administrativo para concretar el recambio de vehículos, y por lo mismo, se le solicitó que expusiera ante los magistrados todos los detalles de cómo se llevó el proceso y qué tipo de conversaciones se tuvieron con el Ministerio de Hacienda.

Esto, debido a que tanto la cartera liderada por Mario Marcel como la Dirección de Presupuestos (Dipres), tras ser pública la información, negaron haber visado o adjudicado fondos para la adquisición de los mencionados vehículos de alta gama por un monto que superaba los $ 1.200 millones.

Cuestionamientos a la CAPJ

Testigos de ese pleno cuentan que Guzmán repasó el procedimiento de evaluación de los vehículos. Reiteró que durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 Dipres se comprometió a aumentar los recursos, incorporando el saldo inicial de caja en dos tandas. Primero con $ 3 mil millones para comprar herramientas de seguridad informática y luego con $ 20 mil millones para distintos fines, entre los que estaba, según la Suprema, la renovación de los autos.

Ese compromiso, dijo Guzmán, se explicitó por la directora de la Dipres, Javiera Martínez, en la comisión mixta de presupuesto el 9 de noviembre, luego de que el 2 de noviembre, en una reunión en Hacienda junto con el consejo superior de la CAPJ, se llegara a dicho acuerdo. Tanto así, expuso Guzmán, que luego de esa cita lo acordado habría quedado expuesto en un correo enviado por el jefe de finanzas de la CAPJ, Antonio Rojas, a la subdirectora de la Dipres, Sereli Pardo.

No obstante, el 26 de enero de este año, Guzmán envió un oficio a Martínez solicitando que se dicte el decreto correspondiente para incorporar al presupuesto del Poder Judicial la suma de $ 2.480 millones, dentro de los cuales se incluían $ 1.380 millones para comprar los 22 Lexus.

Esto, en el marco del acuerdo para incorporar los $ 20 mil millones del saldo inicial de caja. Sin embargo, hasta la fecha, dicho oficio nunca fue respondido. “Fue una sorpresa muy desagradable”, reconoció un supremo. Fue en ese momento cuando el pleno se dio cuenta de que no había otra opción más que dejar sin efecto el acuerdo del 2 de febrero. Sin embargo, la comunicación de dicha decisión la dejaron para el día siguiente.

A esa altura, varios ministros estaban disconformes con la gestión de la CAPJ. Algo que se arrastra de antes. Dicha corporación, que administra y gestiona los bienes de la judicatura, tiene que hacerse cargo del presupuesto del Poder Judicial, el que este año asciende a casi $ 700 mil millones. Sin embargo, algunos supremos no están conformes con su gestión y afirman que situaciones como el manejo de la renovación de los autos del pleno son un reflejo de eso, más aún cuando no quedó claro por qué la compra no se hizo a través de una licitación pública.

Ricardo Guzmán ingresó al Poder Judicial como contralor interno en diciembre de 2012 y asumió el cargo de director suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) el 16 de diciembre de 2014 para luego ser ratificado por el tribunal pleno el 20 de octubre de 2015.