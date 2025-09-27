Tras denuncia de maltrato animal en Quintero: rescatan a un perro que se encontraba encadenado y con desnutrición

Este sábado se dio a conocer, de parte de las autoridades, un caso de maltrato animal en Quintero, Región de Valparaíso.

Se trata de un perro que se encontraba encadenado y sin las condiciones mínimas de cuidado.

La comisaria Elizabeth Soto, jefa subrogante de las Brigadas de Investigación Criminal Quintero, informó que tras una denuncia por el delito de maltrato animal, concurrieron a un domicilio ubicado en la comunidad Quintero, donde pudieron comprobar el delito de maltrato animal, encontrándose a un perro en deplorables condiciones de salud y encadenado.

De acuerdo a la PDI, se coordinó la concurrencia de la veterinaria municipal, quien confirmó el grave estado del animal, evidenciando una desnutrición severa .

De esta forma, se dio cuenta a la Fiscalía de Quintero, quien instruyó la incautación del perro, lográndose su rescate y posterior entrega a la agrupación Salvando Vidas Quinta Región.