    Nacional

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que Chile ya adoptó la medida extraordinaria que decretó el gobierno de Perú.

    Shelmmy CarvajalPor 
    Shelmmy Carvajal

    Los subsecretarios de Interior, Victor Ramos y Rafael Collado de Seguridad, junto a autoridades policiales, este sábado visitaron el Complejo Fronterizo Chacalluta para monitorear los flujos migratorios, tras el decreto supremo del gobierno peruano que declaró estado de emergencia en la Región de Tacna con el objetivo de contener la migración ilegal.

    La medida extraordinaria movilizó a efectivos del Ejército del país vecino mientras se agolpaban grupos de migrantes que intentaban ingresar a Perú antes de la medianoche, plazo en que se hizo efectivo el estado de emergencia que regirá durante 60 días.

    Ante la conmoción, el gobernador de Arica, Diego Paco Mamani, exigió la presencia del Presidente Gabriel Boric y refuerzos en la zona fronteriza para evitar la llegada de grupos migrantes. Sin embargo, la mañana de este sábado, el subsecretario Ramos aclaró que no han habido alteraciones en el comportamiento migratorio.

    Mismo análisis que compartió el prefecto inspector Ernesto León, jefe nacional de Migraciones de la PDI, quien afirmó: “En los plazos fronterizos de Arica y de la Región de Tarapacá no hemos tenido ninguna incidencia ni variación irregular de las personas que entran y salen del país, teniendo un flujo migratorio regular de acuerdo a las estadísticas que tenemos de meses anteriores”.

    Asimismo, el jefe del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, detalló que el Complejo Chacalluta se encuentra funcionando sin alteraciones y que mantiene el flujo de salidas diarias entre 5 mil y 6 mil personas.

    En medio de la visita, el subsecretario de Interior celebró la medida de Perú y destacó: “El Gobierno de Chile ya hizo lo que están haciendo al otro lado y de hecho tenemos mayores capacidades, tecnologías, preparación para enfrentar cualquier tipo de adversidad”.

    El gobernador de Arica fue cauteloso con el diagnóstico y llamó a la cooperación “frente a una posible gran crisis”. En ese sentido, añadió: “Todavía no lo sabemos, anoche vi mayor cantidad de personas de las que están ahora, ¿dónde están ellos? no lo sé, ¿van a retornar, van a volver en algún momento del día o en la noche? Tampoco lo sé. Yo creo que eso tenemos que preguntarnos y así poder gestionar con las autoridades competentes”.

