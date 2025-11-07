Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público

Este sábado, la sede principal de la Municipalidad de Providencia, el Palacio Falabella, reabrirá sus puertas tras permanecer cerca de un año cerrado.

Por dicho periodo, el edificio fue sometido a un profundo trabajo de restauración que permitió devolverle su condición original y reparar los daños producidos por el paso del tiempo y el terremoto de febrero de 2010.

Ahora, que los trabajos están listos, el palacio se encuentra disponible para ser visitado a través de recorridos guiados.

“Las calles de Providencia tienen un patrimonio único y queremos resaltarlo para que nuestros vecinos y esas más de dos millones de personas que nos visitan cada día, lo conozcan, lo sientan suyo y sean parte de nuestra historia. Por eso creamos el primer día del Patrimonio Urbano y para celebrarlo vamos a reabrir el Palacio Falabella a la comunidad este sábado, con visitas guiadas realizadas por los personajes que dieron vida a ese hermoso edificio a lo largo de sus más de 100 años de historia”, destacó el alcalde Jaime Bellolio.

La celebración se iniciará a las 12.00 con una feria de emprendedores en el entorno del palacio, una exposición fotográfica de íconos urbanos de la comuna, como el Puente del Arzobispo, el Mercado, el Teatro Oriente y la Iglesia de la Divina Providencia, entre otros.

Las visitas guiadas al Palacio Falabella se realizarán en grupos y por orden de llegada. Comenzarán a las 15.00 horas y serán encabezados por personajes con traje de época que representan a la familia de Arnaldo Falabella, el primer dueño del edificio, entrando a distintos rincones del monumento nacional, que también alberga la oficina del alcalde y la sala de Concejo Municipal.

La jornada finalizará con una obra de teatro familiar en el frontis del monumento nacional.