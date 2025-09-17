Tribunal de Coyhaique fija audiencia de formalización de suspendido fiscal regional Carlos Palma por contactos con Hermosilla

Este miércoles 17 de septiembre el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, cumple un año apartado de sus funciones. Esto, luego de que fuera suspendido en el marco de la investigación administrativa iniciada en su contra por los contactos que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla.

Fue en medio de la serie de antecedentes ventilados a raíz del caso Audio que salieron a la luz conversaciones presuntamente irregulares que el persecutor había mantenido con el penalista. Como reveló Ciper, Palma le habría compartido antecedente s s obre una cau s a por tráfico de droga s al profe s ional , pese a que estos tenían reserva.

Desde la defensa del suspendido fiscal han insistido en que la información que compartió ya era pública, puesto que ya se había vertido en una audiencia. Sin embargo, las pesquisas realizadas en la investigación penal que se activó en paralelo y que fue asignada a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, fueron suficientes para que la Corte Suprema diera luz verde a su formalización.

La tarde del 29 de agosto, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó las reclamaciones de Palma y confirmó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique que había acogido la querella de capítulos en contra del persecutor, tramite previo requerido en casos donde se pretende imputar cargos a fiscales o jueces y pedir medidas cautelares a su respecto.

De esta forma, Wittwer quedó habilitada para solicitar audiencia para formalizar la indagación ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, diligencia que concretó el pasado 10 de septiembre.

Así fue que, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, el citado tribunal programó para el próximo viernes 10 de octubre a las 11.00 horas la audiencia de formalización por el delito de revelación de secreto.

La cita se producirá cuatro día s ante s de que culmine formalmente el periodo de Palma como fi s cal regional . La jornada del 14 de octubre, previa designación del fiscal nacional Ángel Valencia, asumirá su sucesor: Hernán Libedinsky.

“No hay responsabilidad”

Aunque desde el Ministerio Público el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Eugenio Campos, ha valorado la seriedad de los antecedentes recabados por la fiscal Wittwer, el abogado de Palma, Jorge Moraga, ha subrayado que no hay responsabilidad penal de su representado en los hechos.

“Puede haber responsabilidad administrativa, por cierto, se puede discutir. Indudablemente, lo que él realizó de ser efectivo, es una falta. Pero en ningún caso constituye un delito”, dijo el defensor penal público en entrevista con Radio Biobío.

A juicio del profesional, lo más probable es que Palma sea absuelto, por lo que sostuvo que se terminó impidiendo que termine su periodo de ocho años como fiscal regional de manera normal.

En ese sentido, Moraga enfatizó en que “si finalmente el señor Palma resulta absuelto, se va a ver consumado una injusticia“.

Si bien hasta hace algunas semanas la defensa tenía dudas respecto del delito que se le imputaría al persecutor, el abogado recalcó que “desde la misma audiencia de formalización seguiremos sosteniendo con la misma energía y convicción de que aquí no hay ningún delito cometido por el señor Palma en esta acción”.